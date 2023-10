Verso le elezioni, Vicario: "Centrodestra unito, in attesa che il candidato sindaco sciolga la riserva"

"Il centro destra è Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, i partiti andranno coesi alle prossime elezioni e hanno già individuato un loro candidato sindaco, che ancora però non ha sciolto la riserva". A Santarcangelo si entra in clima di campagna elettorale. Queste le parole di Walter Vicario, coordinatore commissario Forza Italia di Santarcangelo di Romagna. "La domanda che ci poniamo è a quale titolo alcuni solisti escano sulla stampa con delle dichiarazioni totalmente infondate: soprattutto ci chiediamo a nome di chi stanno parlando visto che non ci risulta facciano parte o siano rappresentanti di uno dei partiti che compongono il centrodestra, anzi piuttosto pare siano stati esclusi dal partito di cui si fanno portavoce".

"La campagna elettorale, i programmi e la scelta del candidato sindaco si discutono nei consessi ufficiali e in condivisione con i vertici provinciali e comunali dei partiti di centrodestra e non sono certo il frutto di iniziative individuali di chi con l'opposizione non ha voluto e non ha nulla da condividere, fra l'altro soggetti mai visti e conosciuti - prosegue Vicario -. Quello che hanno rappresentato in consiglio comunale in questi quattro anni è solo la minoranza non certo l'opposizione e il centro destra che, sono tutt'altra cosa. Molto spesso invece i loro interventi hanno creato danni all'immagine del centro destra, pertanto li invitiamo a non pubblicizzare proposte del tutto arbitrarie che non sono mai state discusse con i rappresentanti dei partiti che si presenteranno uniti alle elezioni del 2024".