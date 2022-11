Verucchio, via libera ai termocappotti su aree pubbliche. Oltre 300mila euro per il caro bollette

Una modifica al Regolamento Urbano Edilizio (R.U.E.) per consentire la realizzazione di termocappotti anche su spazi pubblici o a uso pubblico, una variazione al bilancio da 302.000 euro con cui far fronte al caro bollette e creare un fondo per i temuti ulteriori rincari e una nuova convenzione per il servizio associato di segreteria con il Comune di Sarsina: sono stati questi i temi forti del consiglio comunale di martedì sera a Verucchio.

VIA LIBERA AI TERMOCAPPOTTI

A illustrare nel dettaglio gli aspetti tecnici della modifica e integrazione al regolamento del R.U.E. con cui si rende ora possibile la realizzazione di termocappotti anche in adiacenza di spazi pubblici o a uso pubblico è stato l’assessore Andrea Cardinali, prima che la sindaca Stefania Sabba ribadisse lo spirito della delibera: “Sono molto contenta che questo atto per cui ringrazio del gran lavoro svolto gli uffici e la consigliera Lara Gobbi che ha dato un grosso contributo abbia avuto l’unanimità perché non si parla solo di interventi edilizi in sé, ma di efficientamento energetico, transizione ecologica, tutela dell’ambiente: si va infatti a dare la possibilità di creare termocappotti prima non consentiti e lo si fa per aiutare la popolazione a far fronte agli incrementi di spesa per le bollette domestiche e delle attività con azioni ad ampio raggio quando sono nelle nostre possibilità normative ed economiche”.

L’AVANZO DI BILANCIO PER IL CARO ENERGIA

E’ stato quindi l’assessore al bilancio Roberto Sandon a entrare nel merito delle variazioni da sottoporre all’assise, incentrando l’attenzione su una piuttosto corposa: “La più importante è quella da 302.000 euro da avanzo libero che destiniamo ad azioni con cui far fronte ai maggiori costi delle bollette: 150.000 vengono stanziati per pagare i vari conguagli, altri 150.000 per la creazione di un fondo che vada a coprire gli incrementi previsti e nel caso non ci fossero rientreranno ovviamente nell’avanzo libero. Infine, 2100 euro sono andati per finanziare incrementi delle utenze degli impianti sportivi”.

A chiudere il consiglio, l’approvazione della nuova convenzione per il servizio segreteria. E’ infatti scaduta la convenzione biennale con il Comune di Poggio Torriana e se ne è firmata una nuova a scadenza annuale con il Comune di Sarsina: la segretaria Ilaria Favero sarà in servizio per 21 delle 36 ore settimanali a Verucchio e per 15 (due giorni settimanali) a Sarsina, che si farà carico di coprire il 41% del costo del sevizio.