Viaggio della Cgil nei Comuni al voto per informare sui referendum “Il lavoro è un bene comune"

Prosegue il viaggio di Cgil Rimini nei Comuni al voto, per informare sui referendum “Il lavoro è un bene comune” e per stimolare la partecipazione. Bellaria – Igea Marina, San Giovanni in Marignano e Verucchio le prossime tappe Cgil. L’iniziativa di Santarcangelo di Romagna dello scorso 22 maggio ha centrato la discussione attorno ai temi della legalità, affrontando in particolare il quesito referendario che intende cancellare le norme che limitano la responsabilità solidale negli appalti. Il lavoro, i temi sociali e referendari saranno al centro anche delle prossime iniziative pubbliche a Bellaria – Igea Marina, San Giovanni in Marignano e Verucchio.

Bellaria – Igea Marina: lunedì 27 maggio, dalle ore 16.45 in Piazza Don Minzoni si terrà un incontro sui temi referendari con il Segretario Nazionale NidiL CGIL Davide Franceschin e il Segretario generale FILCAMS CGIL Rimini Francesco Guitto. Alle ore 18 la Segretaria generale CGIL Rimini Francesca Lilla Parco incontrerà in un dibattito pubblico i candidati sindaci Ugo Baldassarri, Primo Fonti, Filippo Giorgetti e Gianni Giovanardi. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà al Centro sociale Alta Marea (via Carducci).

Mercoledì 29 Maggio a San Giovanni in Marignano alle ore 16.45 in piazza Silvagni si terranno due incontri pubblici; nel primo si parlerà dei referendum CGIL con ospiti Riccardo Coletti di FILCTEM CGIL Nazionale e le RSU del gruppo “La Perla”. La Perla è la storica azienda Bolognese le cui lavoratrici stanno resistendo con determinazione e tenacia per la difesa dei posti di lavoro e del Made in Italy, già a partire dal marzo del 2023, quando avevano intuito che la gestione operata dal fondo proprietario avrebbe portato l’azienda al collasso. Alle ore 18 si terrà un confronto pubblico tra le candidate sindache del comune di San Giovanni in Marignano: Michela Bertuccioli e Elisa Bordoni dialogheranno con la Segretaria generale CGIL Rimini Francesca Lilla Parco. In caso di maltempo l'iniziativa si terrà presso la sala del Consiglio Comunale.

Martedì 4 giugno a Villa Verucchio alle ore 16.45 in piazza del Vecchio Ghetto si terranno due incontri pubblici; nel primo si parlerà dei referendum CGIL con ospiti il Segretario generale FIOM CGIL Emilia-Romagna Giovanni Cotugno e il Prof. Domenico Pazzini. Alle ore 18 si terrà un confronto pubblico tra chi si sta candidando alla guida del Comune di Verucchio per i prossimi 5 anni: Roberto Baschetti, Fabio Fraternali, Lara Gobbi e Giancarlo Lazzaretti, che dialogheranno con la Segretaria generale CGIL Rimini Francesca Lilla Parco. In caso di maltempo l'iniziativa si terrà presso la sala Tondini (piazza Europa).

Cgil Rimini, in vista delle prossime elezioni, intende con queste iniziative pubbliche dare il proprio contributo concreto per fermare la tendenza all’astensionismo che mina alle radici la democrazia.

Elettrici ed elettori di Bellaria – Igea Marina, San Giovanni in Marignano e Verucchio sono invitate a partecipare.

Raccolta firme

La raccolta firme a sostegno dei referendum Cgil è entrata nel vivo, con tavoli di raccolta firme presso i mercati settimanali di Bellaria-Igea Marina, Coriano, Riccione, Rimini, Rimini Viserba, Santarcangelo di Romagna e Novafeltria. I referendum Cgil riguardano quattro temi, rispetto ai quali l’intento è quello di portare i cittadini al voto nella primavera 2025: abrogazione del Jobs Act, abrogazione del tetto all'indennizzo per i licenziamenti illegittimi, abrogazione dell'abuso del contratto a termine, abrogazione della de responsabilizzazione delle aziende negli appalti.

L’iniziativa referendaria Cgil intende capovolgere il paradigma secondo il quale la libertà d’impresa oggi travalica ogni altro diritto (si veda a titolo di esempio l’irrisolto stillicidio di morti sul lavoro); s’intende rimettere al centro lavoratrici e lavoratori, riequilibrando diritti e doveri nel mondo del lavoro.