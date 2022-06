La vice presidente del senato Paola Taverna a Riccione, si chiude la campagna elettorale dei 5 Stelle

Verso la conclusione la campagna elettorale per le amministrative del 12 giugno. "Per Riccione si avvicina l’occasione storica per voltare pagina guardando al futuro con un nuovo progetto politico civico e progressista costruito attorno ad una idea di unità, condivisione e collaborazione e inclusione che da troppi anni manca sul territorio", così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, la deputata Giulia Sarti, la consigliera comunale Eleonora Ruggeri e il referente locale Daniele Tomassini.

Termina una campagna elettorale che per il Movimento 5 Stelle è iniziata molti mesi fa, proprio quando si fece promotore di questo progetto politico. "Niente contrapposizioni, slogan o propaganda per il Movimento: nelle ultime settimane abbiamo approfondito, grazie a relatori di alto profilo, ministri, parlamentari e docenti universitari, i temi della competitività delle imprese e della destagionalizzazione turistica, della sicurezza, le proposte green per l’ambiente e il mare, come la legge Salvamare, le comunità energetiche, o le politiche di inclusione sociale e sulla qualità della vita, come quelle sulla longevità presentateci dalla vicepresidente del senato Paola Taverna in un partecipato evento", prosegue la nota.

"Tutti temi e proposte concrete che costruiscono un programma e una visione di città innovativa, in grado di affrontare le complicate sfide dei prossimi anni e che abbiamo condiviso con i cittadini di Riccione insieme alla candidata sindaca Daniela Angelini e le altre forze della coalizione”.