Il viceministro Bignami a confronto con i candidati della lista "Verucchio che vorremmo"

Il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami ha incontrato i cittadini del Comune di Verucchio e i candidati della lista "Verucchio che vorremmo" dove candidato a sindaco è Fabio Fraternali. Un piacevole e importante incontro quello di martedì sera al Caffè Sinfonia di Villa Verucchio alla presenza del candidato sindaco per il Comune di Verucchio Fabio Fraternali, di Nicola Marcello, presidente provinciale di Fratelli D'Italia e Gioele Renzi politico di lungo corso.

Sul tavolo sono stati trattati diversi problemi fra cui lo sblocco del problema viabilità della Marecchiese. Bignami si è impegnato a fare il possibile per la popolazione dell'alta Val Marecchia e ha fatto i complimenti a candidati e simpatizzanti della Lista "Verucchio che Vorremmo" per l'affiatamento che ha trovato nel gruppo e per il forte senso di appartenenza al proprio Comune che sperano di governare e cambiare.