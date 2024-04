Il viceministro del Made in Italy Valentini visita due aziende d'eccellenza di Bellaria Igea Marina

Importante pomeriggio per Bellaria Igea Marina con la visita del viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini promossa dal gruppo Forza Italia locale e dall'onorevole. Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale del partito e candidata alle europee: un piacevole e utile incontro per conoscere, accompagnati dal sindaco Filippo Giorgetti, due aziende del territorio, la Sipo e la Metaltecnica. Il Ministro, esponente di Forza Italia all'interno della compagine governativa, ha direttamente conosciuto non solo le famiglie proprietarie delle aziende ma ha visto e toccato con mano direttamente gli stabilimenti di produzione, i prodotti durante le fase di lavorazione e il racconto, da parte dei dirigenti, della evoluzione delle grosse aziende dagli inizi ad oggi.

Sipo e Metaltecnica quindi, eccellenze del territorio nei loro settori di produzione: vale a dire produzione e distribuzione di prodotti agricoli tipici del territorio ed anche di nicchia derivanti da una specifica filiera e packaging per quanto concerne la Sipo mentre per Metaltecnica la progettazione e produzione di attrezzature in acciaio per ristorazione e catering. Entrambe le realtà hanno una vasta rete di distribuzione sia in Italia sia all'estero con picchi fino a 50 paesi nel mondo.

Un dato questo che per il viceministro Valentini è molto importante e che ha dato spunto per una possibile rete di relazioni e contatti da poter affinare tra parte politico-amministrativa e le direzioni delle aziende stesse. Infatti, come ben specificato da Valentini, sia l'import che l'export sono in un momento di essenziale importanza, così come gli equilibri del commercio nel mondo che tendono a variare secondo la forza economica sempre più evidente della parte orientale dello scacchiere mondiale. Il viceministro ha dato appuntamento alla Sipo presso il Macfruit (importante fiera alimentare del territorio) in programma nei primi giorni del mese di maggio a cui auspica di partecipare insieme al ministro Lollobrigida, mentre con la Metaltecnica si sono attivate relazioni per prossimi viaggi di partnership economiche e commerciali che il Governo svolgerà in medio oriente.

"Non si poteva concludere la visita senza un brindisi in compagnia di esponenti di Forza Italia e degli alleati presso il bar K2 di Viale Ennio ad Igea Marina nel quale Valentini ha fatto un grandissimo in bocca la lupo al sindaco Giorgetti per le prossime elezioni comunali del 8-9 giugno", spiegano da Forza Italia. La visita di Valentino Valentini anticipa di qualche giorno la presenza a Bellaria Igea Marina del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin che parteciperà venerdi prossimo, 3 maggio, alla serata con cena presso l'Hotel Milano di Bellaria Igea Marina nella quale si presenterà la lista di Forza Italia a supporto della riconferma del sindaco Filippo Giorgetti per la tornata elettorale di giugno prossimo.