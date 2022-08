VIDEO - Siparietto tra Conte e il candidato all'estero di San Marino Renzi: "Ti appoggio, ma cambia cognome"

Diego Renzi residente italiano a San Marino è il candidato del Movimento 5 Stelle alla Camera circoscrizione europea e lancia la campagna elettorale. “L'estero – afferma – è un'opportunità che troppo spesso l'Italia non coglie mentre noi vogliamo agire come una rete connessa con l'Europa e il mondo". Per dare impulso alla sua campagna elettorale Renzi ha chiesto al presidente Giuseppe Conte, durante il suo tour a Rimini, di registrare un video messaggio e l'ex premier non ha perso occasione per metterla sul ridere: "Qui c'è Diego Renzi, il cognome è sbagliato (facendo riferimento a Matteo, ndr), ma votatelo perchè sono importanti anche i voti dei cittadini residenti all'estero".