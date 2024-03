Le opere pubbliche al centro della visita del sottosegretario Tullio Ferrante (FI) in Romagna

Oggi, venerdì primo marzo, il Sottosegretario Tullio Ferrante è stato impegnato in una serie di incontri istituzionali in Romagna. Accompagnato in tutte le tappe dall’onorevole Rosaria Tassinari, sono state numerose le occasioni di confronto sul territorio con i sindaci di Forlì e Bellaria-Igea marina, così come con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e imprese tra le città di Argenta e Ferrara.

In mattinata il Sottosegretario ha visitato i cantieri del terzo lotto della tangenziale est di Forlì; intervento molto atteso dal territorio, per il quale sono stati stanziati 172 milioni di euro e la cui ultimazione è prevista per fine 2026. L’occasione è stata utile anche per fare un punto sulle altre opere viarie strategiche - come il collegamento veloce Forlì-Cesena e la messa in sicurezza della SS67 - nonchè sull'imminente stipula del contratto di affidamento dei lavori della nuova casa circondariale di Forlì, previsto per i prossimi giorni.

A Bellaria Igea Marina

Il Sottosegretario si è poi spostato a Bellaria-Igea marina dove è stato accolto dal sindaco Filippo Giorgetti. Con il primo cittadino è stato affrontato il tema della soppressione dei passaggi a livello oggi esistenti nel comune, altamente impattanti sul territorio ed oggetto di progettualità volte a minimizzare l'incidenza delle soluzioni alternative che dovranno essere realizzate nell’ambito del potenziamento del collegamento ferroviario Ravenna-Rimini. Il Sottosegretario si è quindi impegnato a mantenere alta l'attenzione del Ministero sul tema con l'intendimento di promuovere al Mit un tavolo di confronto con tutti gli interlocutori coinvolti.

Ad Argenta

La parentesi in Romagna si è conclusa poi nel pomeriggio, prima ad Argenta con la visita presso una delle tante realtà produttive dell'hinterland ferrarese e, a seguire, presso la sede della CNA di Ferrara; qui, accolto tra gli altri dal Presidente del CNA Ferrara Davide Bellotti e dal Vicepresidente della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna Paolo Govoni, ha incontrato una rappresentanza delle associazioni di categoria, per un confronto sui principali temi riguardanti le prospettive di crescita delle infrastrutture viarie e ferroviarie che servono il capoluogo estense. Tra i temi affrontati, quello riguardante il nodo ferroviario di Ferrara, nonchè i significativi investimenti destinati all'ammodernamento della SS16 'Adriatica', essenziali per aumentare gli standard di efficienza dei collegamenti su quella direttrice, in cui Ferrara è destinata a ricoprire un ruolo baricentrico e determinante.



“La mia presenza in Romagna ha inteso testimoniare l'attenzione del MIT e del Governo per la crescita di quest'area produttiva strategica e dalle grandi potenzialità. Abbiamo il dovere di sostenere le realtà vive del nostro Paese attraverso lo sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti, in una logica intermodale sostenibile, garantendo condizioni di sicurezza adeguate ed efficienza nei trasporti, ai fini della valorizzazione dei loro territori e del rilancio di intere economie."