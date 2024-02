Il Ministro Alessandra Locatelli attesa nel riminese per visitare le strutture del territorio

“Ringrazio il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli per aver accolto la richiesta di incontrare militanti, soci e simpatizzanti della Lega in occasione della venuta a Rimini per presenziare alla fiera ‘Beer &Food Attraction’, dove si è intrattenuta e ha sostenuto i protagonisti del contest ‘ragazzi speciali’. Si è trattato di un appuntamento molto partecipato durante il quale Locatelli è stata invitata a tornare ancora una volta sul territorio per approfondire temi sulla disabilità molto sentiti dalle famiglie e per visitare strutture locali”.

Così il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, presente all'iniziativa, che ha accompagnato il ministro anche durante la visita in Fiera. Con lui anche Elena Raffaelli, segretario della Lega provinciale di Rimini, che ha ricordato il recentissimo tour di Locatelli nel riminese: a Montefiore Conca, per la presentazione del progetto per migliorare l’accessibilità alla Rocca per visitatori affetti da disabilità sostenuto dal sindaco Filippo Sica, e a Bellaria per visitare il centro di riabilitazione Luce sul mare.