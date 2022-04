La scelta di Vittorio Sgarbi, "Io apro Rinascimento" si presenterà con un suo candidato alle elezioni

All’esito di un’importante riunione svoltasi tra il presidente Vittorio Sgarbi, il segretario nazionale Umberto Carriera ed il vice presidente Sauro Moretti (già responsabile regionale per l’Emilia Romagna) "Io Apro Rinascimento" ha deciso di presentarsi alle prossimi elezioni comunali di Riccione con un proprio candidato sindaco. "Dobbiamo tornare ad essere cittadini liberi di esprimersi e a differenza del passato, la nostra formazione – annuncia Carriera – è consapevole di rappresentare il desiderio di una larghissima fascia di popolazione che ambisce a fare un salto di qualità, motivo per cui sono già in corso importanti colloqui con personalità di altissimo profilo, esponenti della cultura e del mondo dell’imprenditoria. L’obiettivo è, quindi, quello di rappresentare la voce del territorio senza se e senza ma, ed arrivare al secondo turno con in tasca un consenso tale da essere determinanti".