"Voltiamo Pagina" presenta la sua lista elettorale con Marcello Tonini candidato a sindaco di Misano. In una nota stampa spiegano di essere "una lista popolare costruita attorno a persone che, seppur di varia estrazione politica, sociale e culturale, hanno aderito al progetto esclusivamente a titolo personale e il solo collante che li unisce è di agire per il bene di Misano. Non ho stretto alleanze con nessuna forza politica né sottoscritto accordi sottobanco. Sono questi i presupposti migliori per intraprendere, senza condizionamenti, la strada maestra. Non abbiamo padroni. Ogni tentativo, che venga da qualsivoglia area politica, di distorcere questa realtà è puramente strumentale. Attenzione alle persone, all’ambiente ed alla sostenibilità economica sono al centro del nostro programma, ma il vero carattere distintivo sta nel modo con cui si affrontano le cose".

"L'atteggiamento - concludono - è ciò che dovrà accomunare tutta la nostra squadra: la disponibilità all’ascolto, il coraggio e la prudenza nell’assumere decisioni ed una costante attitudine all’esercizio di rendere conto del proprio operato. Un modo di amministrare aperto, determinato e sempre leale. Abbiamo costruito un gruppo di persone motivate al cambiamento, capaci di ideare un progetto e metterlo conseguentemente in opera, collaborando tra loro e con i tecnici comunali, senza divagare. Ci saranno tantissime cose da fare! La quadra è solida e consapevole che lavorerà con un “allenatore” esigente ma sempre al loro fianco.



LISTA CONSIGLIERI DI MARCELLO TONINI

1 Valentino Capanna - Medico

2 Giammarco Bacchini - Direttore Marketing

3 Matteo Baldini - Studente Universitario

4 Thomas Calegari - Atleta

5 Cristian Cravana - Commerciante

6 Fabrizio D'ambra - Odontotecnico

7 Luigi Guagneli - Imprenditore

8 Silvia Morotti - Responsabile Servizi alle Imprese

9 Marilena Morri - Ingegnere

10 Gianluca Neri - Albergatore

11 Carmen Pacini - Dirigente Pubblica

12 Veronica Pontis - Esperta in Comunicazione Marketing

13 Roberto Ruggieri - Pescatore

14 Fulvia Savoretti - Fisioterapista

15 Livia Signorini - Insegnante

16 Rita Villani - Insegnante