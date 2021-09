Zoccarato (Lega) all'attacco di Sadegholvaad: "Sulle microaree per nomadi mentiva allora o mente oggi?"

“Con incredibile faccia tosta e spregio della verità Jamil Sadegholvaad ha dichiarato di essersi sempre opposto al progetto microaree per i nomadi. Lo ha fatto durante un dibattito fra i candidati alla carica di sindaco in sala Manzoni, quindi in luogo pubblico. I casi sono due: o mente sapendo di mentire ma sperando nella memoria corta dei riminesi o si è sempre piegato supinamente ai diktat calati dall’alto su questo progetto. In ogni caso Sadegholvaad si mostra ancora una volta inadatto al ruolo di sindaco”. Così in una nota il leghista Matteo Zoccarato punta il dito sull’ambiguità dell’ormai ex assessore alla sicurezza della Giunta Gnassi, ora candidato sindaco per il centrosinistra.

“Voglio rammentare a Sadegholvaad le accese sfuriate avvenute tra noi, nel corso degli anni, durante le sedute consiliari proprio sul progetto delle microaree per i nomadi - aggiunge l'esponente del carroccio. - Sono agli atti e visionabili da tutti. L’assessore Sadegholvaad ha sempre difeso pubblicamente questo progetto anche di fronte alle centinaia di riminesi che costantemente occupavano l’aula consiliare per protesta. Cosa vuole farci credere Sadegholvaad, che era costretto a difendere il progetto pur non condividendolo? Eppure il suo assenso a ogni delibera della Giunta è stato costante e mai ha sollevato la minima perplessità. Dissimulava allora o tenta oggi di ingannare l’opinione pubblica? Mi chiedo come faranno i riminesi e in particolare i residenti di Viserba, Grottarossa e Villaggio Primo Maggio a fidarsi di un candidato sindaco che cambia maschera così facilmente. E’ evidente che sono la Lega e il candidato sindaco Enzo Ceccarelli a fornire l’unica concreta certezza di non veder sorgere nuove microaree nomadi. Per quanto mi riguarda, è agli atti che ho sempre contrastato questo progetto considerandolo dannoso e impopolare. Ci ho messo la faccia ieri e continuerò a mettercela, senza sotterfugi”.