Zoccarato (Lega): “Violenza a Rimini. E la sinistra ha candidato a sindaco Sadegholvaad che non ha fatto nulla”

Nella notte tra giovedì e venerdì si è registrato l’ennesimo episodio di turbamento dell’ordine pubblico a Rimini, nel cuore di Marina Centro, con una stagione turistica ancora in corso. Un’auto delle Volanti della Questura ha intercettato un’altra vettura i cui occupanti, alla vista dei poliziotti, sono scappati a tutta velocità lungo viale Vespucci, una delle vie più belle della città. Due auto della polizia si sono lanciate all’inseguimento che si è concluso in piazzale Fellini, il centro della vita turistica riminese, dove una delle due volanti ha urtato un blocco in cemento che limita la circolazione. I due agenti sono stati trasportati in ospedale e fortunatamente le loro condizioni non sono preoccupanti. A loro gli auguri di una pronta guarigione.

E’ l’ennesimo episodio di un’estate costellata da accadimenti violenti. Come abbiamo detto più volte il problema è che per troppo tempo l’amministrazione comunale ha tralasciato il problema della sicurezza, ha tralasciato il controllo del territorio, con il risultato che episodi di questo genere si susseguono ininterrottamente. Simbolicamente i fatti della scorsa notte si sono svolti a pochi metri da uno dei pezzi di lungomare, pomposamente chiamato “il più bello del mondo”.

A noi piacerebbe che Rimini diventasse “la città più sicura del mondo”, invece da anni è agli ultimi posti nella classifiche nazionali sul numero di crimini grazie alle politiche della sinistra.

La cosa veramente incredibile è che l’assessore alla sicurezza Jamil Sadegholvaad, di fronte a questo fallimento politico, sia stato scelto come candidato a sindaco dal Pd e dalla coalizione di centrosinistra.

Siamo sicuri di garantire ai cittadini che ci sceglieranno e che ci permetteranno di vincere alla prossime elezioni del 3 e 4 ottobre che il problema della sicurezza sarà al centro della nostra azione politica.

Matteo Zoccarato (LEGA NORD)