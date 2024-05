Il viceministro Bignami a Villa Verucchio per fare il punto sulla Marecchiese

Farà tappa anche a Villa Verucchio il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami per fare il punto sulla Marecchiese. Martedì 14 maggio dalle 19 alle 20 il viceministro Bignami sarà a il Caffè Sinfonia in piazza Valle del Marecchia (area Coal) a Villa Verucchio per un confronto sul nuovo progetto della viabilità della Valmarecchia. Oltre all'esponente del Governo ci sarà il candidato sindaco per il Comune di Verucchio Fabio Fraternali della coalizione del Centrodestra e il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Nicola Marcello. "Dopo anni di tribolazioni, ora potrebbe sbloccarsi qualcosa sulla Marecchiese proprio grazie all'interessamento del Governo", viene specificato nella presentazione dell'incontro.