Acquagym: proprietà e benefici della diffusa ginnastica acquatica

Fluidità, dolcezza e vigore dell'acqua associata corsa sul posto, saltelli, piegamenti e torsioni, trovano massima espressione nella disciplina sempre più diffusa dell'acquagym.

La ginnastica in acqua, consiste in un'attività sportiva "made in USA" ideata per scopi prettamente connessi alla riabilitazione motoria, in maniera particolare a quella post traumatica. Tuttavia, a partire dagli anni Ottanta questa attività riscosse grande accoglimento e successo anche al di là fuori di "ambiti terapeutici", al punto da diventare una pratica ginnica in tutto e per tutto e diffondendosi così in tutto il mondo. L'acquagym si propone infatti, sia come attività sportiva che ricreativa, oltre che come mezzo estetico, terapeutico e riabilitativo.

Dalle numerose proprietà benefiche per corpo e mente, è rinomato per la propria capacità di rassodare e tonificare i muscoli, attraverso l’attrito che viene a sprigionarsi con l’acqua e il galleggiamento. Gli esercizi praticati in acqua, infatti, sfruttano il lavoro di opposizione dell’acqua così da permettere alla muscolatura di lavorare più intensamente. Ma non è tutto. Praticare sport in acqua ha tra gli altri vantaggi, quello di ridurre il rischio di traumi ossei e articolari: nell'acqua il corpo pesa meno, circa il 10% rispetto al proprio peso normale. Per questa ragione, l’acquagym può essere praticato indistintamente da tutti: donne in gravidanza, persone in sovrappeso o che stanno affrontando una convalescenza e perciò non possono sovraccaricare muscoli o ossa.

Gli esercizi prevedono l’utilizzo di diversi accessori: guanti palmati, cinture, pesi, tubi galleggianti, manubri. Quanto al resto, non occorre altro: sono sufficienti soltanto una cuffia e un costume da bagno.

I benefici dell’acquagym

L’acquagym ha tantissimi benefici: sostiene la colonna vertebrale, previene traumi muscolari e fa lavorare tutti i muscoli, dalle gambe al dorso, passando per le braccia. Permette inoltre di migliorare la flessibilità, agilità, forza fisica, ottimizzare la circolazione, allenare il muscolo cardiaco e al tempo stesso rassodare e tonificare i muscoli di gambe e addome.

Gli esercizi svolti durante le lezioni di acquagym avvengono a ritmo di musica; questo permette di ottenere benefici anche a livello cardio-respiratorio, allenando così il cuore, migliorare la respirazione e bruciare calorie. La pressione dell’acqua e il massaggio che vengono a crearsi con i movimenti stimolano il ritorno del sangue verso il cuore, riducendo così la ritenzione idrica. L’acquagym è ideale anche per chi soffre di gambe o caviglie gonfie, spesso correlate ad una cattiva circolazione. Inoltre, l’acquagym è perfetta anche per chi soffre di dolori alla schiena, perché rafforza i muscoli che sostengono la colonna vertebrale, prevenendo traumi. L’acqua, infatti, scarica il peso corporeo e rende l’allenamento più leggero per la struttura scheletrica, alleggerendo così anche il lavoro muscolare. Altro aspetto positivo dell’acquagym è che la fatica percepita è inferiore rispetto a qualunque altro sport.

Dunque, tra i più evidenti e notevoli effetti benefici dell’ acquagym è possibile riscontrare: