Primo giorno di scuola superiore: cosa mettere nello zaino

Con l’avvento del nuovo anno scolastico gli studenti iniziano a pensare ai libri, ma soprattutto agli accessori a cui non possono rinunciare dietro ai banchi di scuola. Penne, quaderni e diari sono importanti non solo durante le scuole elementari e medie, ma anche alle superiori.

Il primo giorno di scuola è un'occasione importante ricca di emozioni e per affrontarla al meglio bisogna sapere cosa portare con te a lezione. Per non farti trovare impreparato ecco gli indispensabili da avere nello zaino.

Diario

Il diario è immancabile a scuola, se nel corso delle elementari e delle medie viene utilizzato soprattutto per annotare i compiti, alle superiori diventa il mezzo attraverso il quale esprimere sé stessi.

Astuccio

Alle scuole superiori gli studenti non hanno bisogno di molti accessori come succede per i bambini delle elementari e delle medie, per questo non c’è bisogno di un astuccio con differenti scomparti, ma basta un modello a bustina.

Set scuola

Il primo giorno di scuola, così come durante tutto l’anno, è importante prendere appunti e per farlo al meglio è necessario disporre di matite, penne ed evidenziatori a portata di mano.

Quaderni per appunti

Nelle prime giornate di scuola si tende a prendere appunti e per non perdere quel che dicono i professori, il quaderno deve essere inserito assolutamente all’interno dello zaino. Il modello nel formato maxi e con legatura a spirale, ad esempio, permette di annotare tutto quello che vuoi in modo confortevole grazie alla possibilità di staccare i fogli e inserirli all’interno di un raccoglitore.

Borraccia termica

All’inizio della scuola le temperature sono ancora alte e per dissetarti rispettando l’ambiente, nello zaino devi inserire una borraccia termica.