Rientro a scuola: come ordinare i libri scolastici e averli a casa in 24 ore

Comprare i libri scolastici è una spesa ingente per ogni famiglia, resa ancora più pesante dal carovita. Anche quest'anno le scuole stanno per iniziare ed è importante non farsi trovare impreparati.

Libri di testo: come risparmiare

Per riuscire a risparmiare conviene giocare d'anticipo. Amazon, per questo, mette a disposizione un servizio online che permette di risparmiare ed avere libri nuovi senza stress. Con pochi click tutti i libri di cui avete bisogno arrivano direttamente a casa senza nessun rischio di dimenticare qualche titolo ed approfittando anche degli sconti.

Sono tante anche le librerie torinesi che continuano a garantire quel rapporto fiduciario che permette a chi compra i libri di acquistare dopo aver visto e toccato con mano. Anche questa è una possibilità da considerare, ancora più utile quando si tratta di acquistare qualche libro usato.

Libri scolastici: come prenotarli online scontati

Come ordinare i libri in pochi minuti

1. Cliccare sul banner Acquista i libri scolastici della tua classe con pochi click

2. Selezionate la regione Emilia-Romagna

3. Selezionare in seguito la provincia e il comune di Rimini

4. Scegliere il tipo di scuola, quindi elementari, medie o superiori

5. Comparirà un elenco di scuole presenti sul territorio, quindi selezionare la scuola a cui è iscritto vostro figlio/figlia

6. Cliccare sulla classe e sulla sezione frequentata

7. Una volta concluse tutte le operazioni, comparirà l'elenco dei libri di testo in adozione per l'anno 2023-2024 da cui potrete sempre spuntare quelli che già avete o non vi interessano

8. Confermato l’ordine nel giro di poco tempo riceverete comodamente a casa tutti i volumi che accompagneranno i vostri ragazzi durante l’anno scolastico