Alternanza scuola lavoro: 47 ragazzi concludono con successo il percorso formativo

Si è chiuso in questi giorni il progetto di alternanza scuola lavoro, recentemente ridenominato “Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento” dell’’Itts O. Belluzzi – L. Da Vinci” di Rimini, che ha visto il Gruppo Maggioli impegnato nella formazione di due classi. Un percorso che ha coinvolto ben 47 studenti che hanno seguito online per 60 ore le lezioni e che aveva l’obiettivo di trasferire ai ragazzi le competenze in sviluppo software web, costruzione curriculum personale, lavoro in team e rispetto dei tempi e dei luoghi.

“Quest’anno, rispetto al passato, è stata una vera sfida. Non avremmo mai pensato di riuscire a portare a termine il progetto. Ma anche con la scuola chiusa e, grazie alla collaborazione con il Gruppo Maggioli, non è stato difficile attivare questo percorso che solitamente era rivolto a una quindicina di ragazzi che andavamo presso l’azienda. – racconta Alessandra Nanni, docente di Informatica dell’Itts – Sono state due le classi coinvolte e il feedback raccolto da parte degli studenti che hanno potuto seguire le lezioni online è sicuramente positivo”. Gli studenti sono stati seguiti dal docente e collaboratore del Gruppo Maggioli, Vittorio Cicognani che ha creato un percorso specifico dedicato a formare i ragazzi nelle seguenti competenze informatiche: Html, CSS, Boostrap 4 e Typescript. A seguire invece il progetto Pcto all’interno dell’ Itts, sono stati i professori Onorio Pompizii, Francesca Favicchio e Alessandra Nanni che hanno sottolineato quanto sia importante per i ragazzi venire a conoscenza di una importante e innovativa azienda che si occupa di tecnologia informatica del nostro territorio.

“Siamo molto contenti di essere riusciti anche quest’anno, nonostante la chiusura della scuola a portare avanti il nostro percorso all’interno dell’Istituto riminese. Grazie alla stretta collaborazione con l’Itts continua il nostro impegno nella formazione e nell’orientamento degli studenti” - conclude la dottoressa Nicoletta Belardinelli ufficio Risorse Umane del Gruppo Maggioli. Il Gruppo Maggioli crede molto nei giovani. “Crediamo nel loro talento e nei loro sogni. E crediamo anche nel valore formativo del lavoro – spiega Cristina Maggioli, direttrice delle Risorse Umane del Gruppo Maggioli - Il nostro interesse è soprattutto verso le persone, cittadini e professionisti. Per questo da anni sosteniamo i progetti di Alternanza Scuola- Lavoro. Abbiamo, infatti, cercato di non interrompere questa nostra esperienza dentro la scuola perchè crediamo fondamentale il loro incontro con le aziende. Questo tipo di esperienze è molto significativo per far crescere le loro competenze. Siamo convinti che li aiuterà nella scelta del loro futuro”.