Primo giorno di scuola: alcuni consigli per affrontare con serenità la giornata

lL primo giorno di scuola è sempre più vicino! È un evento importante, ricco di emozione e per molti bambini pieno di paure e preoccupazioni. Le stesse ansie e gioie vengono vissute anche dai genitori, che a differenza dei più piccoli riescono però a gestire meglio i loro stati d’animo. Il compito di mamma e papà quindi è quello di prepararli al meglio a questa giornata per permettergli di viverla come un evento positivo.

Per aiutarli a elaborarla nel modo giusto ecco alcuni consigli per rendere il primo giorno indimenticabile.

Far dormire il piccolo a sufficienza

L’agitazione può impedire ai bambini di riposare bene, ma per affrontare il primo giorno tra i banchi con energia bisogna assicurare ai piccoli la giusta quantità di sonno. Per farlo è bene impostare una routine pre-nanna, da inserire qualche settimana prima della scuola e che può essere mantenuta tutto l’anno. Tra le attività da eliminare prima di andare a dormire quindi c’è l’uso del tablet o dello smartphone, mentre sono da prediligere un film o un cartone rilassante, un buon libro o un bagno.

Se il sonno ha un ruolo centrale, anche la sveglia non deve essere da meno perché i ragazzi devono arrivare in aula in modo rilassato senza correre, per assaporare al meglio ogni momento. Se si abita vicino alla scuola ed è possibile raggiungerla a piedi, si può impostare la sveglia un’ora prima, in caso contrario meglio puntare l’orario almeno due ore prima.

Preparare i vestiti e lo zaino

Il primo giorno di scuola è una giornata particolare, si incontrano di nuovo i compagni o gli insegnanti oppure è la prima volta che li si conosce, in ogni caso i ragazzi vogliono presentarsi al meglio. Qualsiasi sia la scuola, elementari, medie o superiori, la cosa migliore è preparare con cura lo zaino.

Lo stesso vale per i vestiti, l’ideale è avere un’idea chiara di cosa indossare la mattina così da evitare incertezze e perdere tempo.

Terminare i compiti delle vacanze

Durante le vacanze è difficile stare dietro ai compiti, ma se si vuole arrivare pronti al primo giorno di scuola i ragazzi devono svolgerli durante i mesi estivi in modo autonomo. I giorni precedenti al rientro, invece possono essere dedicati a ripassare alcune nozioni, l’importante è che questa attività sia intervallata da momenti di gioco.

Organizzare attività insieme ai genitori

Soprattutto per i bambini che non sono mai andati a scuola, il primo giorno può essere ricco di emozioni, perché trascorrere diverse ore lontano dai genitori è un’esperienza del tutto nuova. Per permettergli di rilassarsi possiamo organizzare un pomeriggio in loro compagnia in cui giocare e dedicarsi a tutte quelle attività che li rendono felici come il disegno, il giardinaggio o i puzzle, in modo da poter scaricare tutte le emozioni.

Il ruolo dei genitori è quello di far arrivare il bambino sereno al grande giorno. Oltre a stargli vicino e a trascorrere del tempo insieme, bisogna ricordargli la bellezza di affrontare nuove sfide e che ha tutte le capacità per farlo.

Visitare la scuola prima dell’inizio delle lezioni

Se si stratta del primo giorno di scuola in assoluto, i bambini possono essere spaventati nell’entrare in un luogo che non conoscono o che non riescono ad immaginare. Un consiglio è quello di andare a visitare con loro l’istituto in anticipo così da vedere in compagnia di mamma e papà le aule, i corridoi e gli insegnanti così da far diventare subito questi luoghi più familiari.