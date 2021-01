International school, un open day per conoscere i percorsi dall'infanzia alla scuola media

Nata dall’esperienza dell’omonima International School of Bologna attiva dal 2002, quest’anno l'International School a Rimini (in vicolo Santa Chiara, 40), oltre alle classi della scuola dell’Infanzia - dai 3 ai 5 anni - e alla scuola Primaria - dai 6 ai 12 anni che seguono il Primary Years Programme dell’International Baccalaureate - si aggiungerà la sezione delle Medie - l’IB Middle Years Programme - dagli 11 ai 16 anni - per gli studenti nati nel 2010. Una realtà che sarà possibile conoscere e scoprire in modo approfondito in occasione del virtual open day in programma il 25 gennaio.

Formazione

L’approccio educativo, che fonda le sue radici nella teoria socio-costruttivista, pone al centro il bambino e il suo sviluppo. Gli apprendimenti vengono affrontati attraverso un approccio transdisciplinare, basato sulla ricerca e l’indagine. La lingua d’istruzione è l’inglese, tutte le discipline vengono insegnate in lingua inglese da docenti qualificati, la lingua italiana viene insegnata da docenti madrelingua italiana. Lo studente porta con sé conoscenze ed esperienze pregresse fondamentali per la costruzione del percorso educativo, che si pone come obiettivo lo sviluppo del pensiero critico, dell’empatia, dell’indipendenza e della creatività. Gli studenti, attraverso questa metodologia inquiry-based, oltre a padroneggiare un'ampia cultura, sono stimolati nel divenire persone intraprendenti, con una mentalità aperta e un’alta intelligenza emotiva e sociale, qualità che vanno ben oltre lo sviluppo intellettuale ed il successo accademico. La scuola dell’infanzia si pone l’obiettivo di sostenere lo sviluppo fisico, cognitivo e socio-emotivo del bambino attraverso il gioco e opportunità di apprendimento fortemente legate all’esperienza del fare e della vita quotidiana. In un contesto di immersione linguistica inglese, il bambino sviluppa la curiosità per il mondo che lo circonda e fa esperienza multiculturale, preparandosi ad affrontare le sfide del futuro. Nella Scuola primaria gli studenti sviluppano concetti e problematiche globali, attraverso lo studio di sei diverse discipline scelte per la pertinenza con il mondo reale.

Le novità

Da quest’anno due importanti novità: l'introduzione delle Medie - IB Middle Years Programme - e l’arrivo nella Community di Laura Munaro, nuova ISR School Principal, già Direttrice della Preschool presso GESS (Singapore), Coordinatrice Didattica del Primary Years Programme presso La Scuola Internazionale di San Francisco e Language Specialist Teacher e Coordinatrice per le lingue e culture straniere all’International School of Bologna. L’International School of Rimini è candidata ufficiale per diventare un IB World School - un percorso didattico rigoroso riconosciuto in tutto il mondo - si trova all'interno delle antiche mura della città, su un'area di 1000 mq. ed è dotata di un ampio cortile, mensa, palestra, laboratori e biblioteca. Fondamentale sarà il collegamento, tramite Facebook (previo accredito, www.isrimini.com), al Virtual Open Day del 25 gennaio, ove verranno fornite informazioni su metodologie, programmi, orari e costi. La segreteria rimarrà comunque sempre a disposizione per illustrare tutte le opportunità per far diplomare i ragazzi cittadini del mondo.