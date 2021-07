11 rimedi naturali per combattere il caldo

Afa e temperature record se per molti è una seccatura per i soggetti a rischio, come bambini, anziani, malati e donne incinte, le ondate di caldo possono rappresentare un vero e proprio rischio per la salute.

Per affrontare le giornate torride oltre all’utilizzo di ventilatori e impianti di climatizzazione possono venire in aiuto i rimedi naturali.

Scopriamo 11 rimedi.

Rimedi naturali contro il caldo

Evitare cibi che scaldano: con il caldo è bene evitare i cibi che fanno aumentare la temperatura corporea come spinaci, radicchio, barbabietola rossa, cipolle e aglio, frutta secca e cibi fritti. Meglio sostituirli con molta frutta e verdura, soprattutto anguria, pesche, ciliegie, melone: sono dissetanti e donano energia. Via libera quindi a macedonie spruzzate di limone, mentuccia e miele, con anguria, melone, ananas, pesche, fichi, albicocche. Non fatevi mancare tante insalate estive, ricche di lattughe, pomodori, cetrioli, cipolle, sedano, valeriana e spinacino fresco.



Bere acqua: per contrastare il caldo l’ideale sarebbe bere almeno due litri d’acqua al giorno e consumando tisane, ideali quelle a base di carciofo, betulla o tarassaco. Evitate bevande zuccherate e industriali.

Addio caffè: caldo e caffè eccessivo è sinonimo di tachicardia e disturbi del sonno. Meglio sostituire il caffè con altre soluzioni naturali che hanno effetti simili alla caffeina, come guaranà, ginseng o eleuterococco.

Pediluvio con acqua tiepida: nelle giornate più calde concediti un pediluvio di cinque minuti con acqua tiepida, arricchita di sale marino o bicarbonato e oli essenziali rinfrescanti, come lavanda o menta. Per aiutare la circolazione dirigi la doccia di acqua fresca dalle caviglie fino alle ginocchia. Poi via libera a camminare a piedi nudi in casa e a lunghe passeggiate sul bagnasciuga con le caviglie immerse nell’acqua, in questo modo si contribuisce a incrementare il senso di freschezza.

Yogurt e miele per la pelle. Per dare sollievo alla pelle, create una crema con yogurt e miele e spalmatela sul corpo e poi sciacquare via sotto la doccia.

Lavanda contro l’insonnia. Per combattere l’insonnia dovuta al gran caldo mettete qualche doccia di olio essenziale di lavanda sul cuscino.

Niente vestiti in nylon o in materiali acrilici. Meglio indossare abiti di cotone e lino, che mantengono la pelle più fresca.

Attività sportiva: meglio allenarsi al mattino presto o alla sera quando le temperature sono più accettabili. Durante l’attività sportiva ricordarsi di bere molta acqua. Allenarsi in altri momenti della giornata sarebbe impossibile per le temperature troppo alte.

Fare la doccia prima di andare a letto, o bagnate con acqua fredda, in una bacinella per alcuni minuti, polsi e caviglie: sono misure che danno immediati benefici per la vostra battaglia contro il caldo.

Evitare di dormire completamente nudi. Meglio indossare una leggera canotta di cotone, mutande e un lenzuolo leggero che faccia traspirare. Cercate di stare sdraiati comodi a letto, con gambe e braccia aperte, per permettere all’aria di circolare attorno a voi.