Un Dante Meschiari da "40 & Lode", al via il tour per celebrare il traguardo dei 40 anni di successi

40 anni di carriera, 40 anni di vita nel segno della musica, 40 anni di successi in tutto il mondo. In breve: "40 & lode". E per "celebrare" questo traguardo musicale e professionale, Dante Meschiari, in arte Dan, artista geniale e poliedrico, raffinato e dotato di una vena rock, esce sui social, con etichetta Lungomare srl con due nuovi brani corredati da video, “Feel it Feel It”, dance e “Prendimi come vuoi”, canzone pop romantica che lo porteranno prossimamente, sia in Italia che all’estero, con il suo tour “40 & Lode - Live”.

L’autore, dopo il successo di “Il Piacere è tutto mio”, il cui video ha superato i due milioni di visualizzazioni su YouTube e sulle varie piattaforme del web, a quasi tre anni dall’ultimo album si presenta con una grinta mai vista prima e una musicalità fortemente innovativa. Nel suo “40 & Lode”, album che riassume musicalmente i suoi 40 anni sulla scena musicale, sono contenuti 20 brani di cui 15 inediti e 5 canzoni scelte dal suo repertorio, come “Luciano”, dedicata al grande tenore Luciano Pavarotti, o “Modena ha gli occhi”, anch’essa legata a doppio filo alla città della Ghirlandina.

“Sono passati 40 anni e mi sembra di aver iniziato ieri il mio percorso musicale. La mia passione verso la musica mi ha portato a scrivere brani di ogni tipo, pop, rock e ora anche romanze. Mi hanno definito “un cantante per tutte le stagioni” per la mia poliedricità mostrata durante la mia lunga carriera ed il mio unico rammarico è stato quello di non aver potuto salire sul palco di Sanremo”.

Cantautore da trent’anni residente a Rimini, Dan ha iniziato la carriera nel 1978 cantando con il gruppo “I Moderni” in Italia e in Europa. Nel 1983/1984, è uscito con il primo prodotto discografico, l'inno dedicato alla Ferrari, "Vai Ferrari", brano che lo ha proiettato nel mondo musicale nazionale e internazionale e gli ha fatto vendere milioni di copie in tutto il mondo. In quegli anni ha partecipato a numerose trasmissioni televisive di conduttori famosi come Fabrizio Frizzi, Raffaella Carrà e Pippo Baudo in Italia e all’estero ed ha scritto numerose sigle televisive.

Durante la sua lunga carriera musicale ha dato vita a più di 15 album e scritto oltre 250 brani tra i quali, quelli più conosciuti sono “Monica”, “Navigando Nuvole”, “Sono sempre stato così’” e “Il Piacere è tutto mio”, solo per citarne alcuni.

Dal suo incontro con Beppe Dati e Paolo Vallesi sono nate numerose collaborazioni anche con altri artisti famosi e i suoi brani sono stati ripresi da interpreti internazionali, ma la sua versatilità lo ha portato anche a recitare in un film, “Vite Blindate" insieme all’attrice spagnola Angela Molina e a Giulio Scarpati. Nella sua vita di artista ha ricevuto molti premi, tra i quali il Grammy Europeo per la Canzone d’Autore, il Disco d’oro, il “34th International Award Fontane di Roma” a New York per aver diffuso l’italianità’ nel mondo con il brano “Vai Ferrari” e due volte il Free show, manifestazione vinta anche da personaggi come Vasco Rossi. Nel 2018, con “Il mondo canta Ferrari”, ha reso omaggio alla “rossa” di Maranello, scrivendo brani e cantandoli insieme ad artisti italiani ed internazionali.