Ben 8.500 piadine regalate ai turisti in partenza in un vero e proprio arrivederci romagnolo

Un vero “Piadina Party” prima del casello per salutare i turisti in partenza, Musica, sorrisi, regali e degustazione di Piadina per tutti. È stata un’altra domenica strabiliante al casello di Riccione. A salutare i tantissimi turisti in partenza c’era tutto lo Staff di Riccione Piadine, colorato di arancione che ha regalato ben 8.500 piadine, tra quelle nelle confezioni e quelle cotte sul posto.

Questo di Riccione Piadina continua a confermarsi un evento molto apprezzato proprio da tutti, ed è per questo che continuerà per tutte le domeniche di luglio.