Arriva la superluna di sangue, attenzione all’umore

La luna piena di maggio, nota come la Luna dei fiori, quest’anno sarà accompagnata da un doppio spettacolo: sarà la luna più grande dell’anno e sarà di sangue. Nulla di macabro: si tratta di un’eclissi totale, la seconda dell’anno.

Per non perdere lo spettacolo la notte del 26 Maggio binocolo o telescopio a portata di mano o semplicemente alzare gli occhi al cielo per osservare la terza Superluna dell’anno. Essa si troverà a soli 357.462 km dalla Terra, la distanza minima dell’anno. La maggiore vicinanza della Luna alla Terra farà apparire il nostro satellite più grande del 14% rispetto al normale, e avrà anche una luminosità superiore di circa il 30%. Per questo motivo, meteo permettendo, la vedremo leggermente più grande del solito con buon telescopio sarà possibile ammirarne anche i crateri.

La luna di sangue

La luna di sangue è evento che da secoli è circondato da un alone di mistero. La luna di sangue non è altro che l’eclissi totale di luna. Un fenomeno affascinante che avviene quando la Terra si trova esattamente tra la Luna e il Sole. In quel momento, il cono d’ombra del nostro pianeta oscura la luna. Ed è quello che accadrà alla superluna del 26 maggio 2021.

L’eclissi totale, purtroppo, non sarà visibile dall’Italia. Potranno godere dello spettacolo solo da alcune zone dell’Asia, dell’Australia e dell’America del Nord e del Sud. Ma, anche se non sarà la stessa cosa, sarà però possibile vederla attraverso un evento in streaming di INAF, in programma dalle 21:30 alle 23.

L’eclissi inizierà alle 10.47 per raggiungere il massimo alle 13.11 e terminare alle 15.49.

Gli effetti della luna di sangue su di noi

Sin dall’antichità diverse culture associano le eclissi di Sole e di Luna a effetti più o meno problematici sulla nostra salute, sia fisica che mentale, trasformando di fatto questi incredibili eventi astronomici in motivo di preoccupazione e disagio per le persone più sensibili a certi temi. Il 26 maggio ci sarà una Superluna di sangue, un evento spettacolare che non creerà alcun tipo di rischio.

La Superluna di sangue, così chiamata poiché si tinge di uno splendido rosso sanguigno, è una comune eclissi che fa letteralmente “spegnere” la notte, sostituendo il caratteristico disco brillante della Luna Piena con uno molto più scuro, che per alcuni appare tetro e inquietante. Per questo motivo diverse credenze popolari associano le eclissi di Luna al cattivo presagio, alla sfortuna e all'irrequietezza.

La Luna rappresenta un simbolo tipicamente femminile e tra le più diffuse superstizioni vi sono quelle che riguardano la gravidanza. Secondo alcune credenze le donne incinte non dovrebbero esporsi a una Superluna di sangue, per non andare incontro a un aborto spontaneo. Inoltre, durante il fenomeno bisognerebbe evitare di mangiare, perché si correrebbe il rischio in incappare in gravi malattie e cattiva sorte. Naturalmente sono tutte credenze prive di fondamenta scientifiche, legate alla superstizione e alla semplice diminuzione della luminosità del disco lunare.

Le fasi della Luna influenzano il sonno

Le eclissi di Luna avvengono in concomitanza col plenilunio, un fenomeno durante il quale l’emisfero lunare è illuminato dal Sole, e questo può influenzare sul nostro "orologio biologico" regolato dall'alternanza di ore di luce e buio durante la giornata. Poiché la Luna Piena può interferire, durante questa fase alcune persone potrebbero sentirsi spossate, irritate e di cattivo umore, principalmente a causa della maggiore difficoltà a prender sonno. Alcuni scienziati hanno dimostrato che le fasi lunari possono influenzare sensibilmente il sonno delle persone.

Dormire poco e male ha un impatto significativo sulla salute, e per questo non va ignorata la potenziale influenza della Luna. Studi dai risultati contrastanti hanno associato le fasi del nostro satellite anche al rischio cardiologico, all'attività ormonale, al parto, alla depressione, agli attacchi isterici ed epilettici, ma in nessun caso sono emerse statistiche significative.

In conclusione, il 26 maggio ci aspetta solo un affascinante evento astronomico che merita sicuramente di essere ammirato con i propri occhi.