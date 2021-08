A Riccione un'Estate in diretta: le telecamere Rai tra turisti fedeli, concerti e albe

In meno di una settimana la trasmissione di “Estate in diretta”, condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini, ha scelto di realizzare un servizio all’alba di domenica 1 agosto per intervistare in riva al mare Riccardo Fogli e il trio di voci femminile Le Dolce Vita nell’ambito della rassegna

Per Albe in controluce l’inviata Rosanna Cacio ha raccolto le confidenze del frontman dei Pooh e imperniato il racconto da Riccione sul concetto di felicità e condivisione. Interviste anche a Giada, Martina e Priscilla, le giovani cantanti che tra lirica, pop e soul hanno incantato i turisti presenti al concerto. Sono invece andate in onda nella trasmissione Uno Mattina, sempre su Rai1, le testimonianze di una coppia di turisti da oltre 60 anni fedele alla Perla Verde e che, anche con la nascita dei figli, ha continuato a cercare relax, divertimento e buona cucina a Riccione. Intervistata da Massimo Tosi nel collegamento in diretta, la famiglia è stata premiata al Bagno 100 dall’assessore al Turismo Stefano Caldari, con la consegna della pergamena di Ambasciatori di Riccione nel mondo. Un riconoscimento ambito da tantissimi turisti riccionesi che al Palazzo del Turismo, dove è allestita una apposita location o talvolta direttamente in spiaggia, viene consegnata loro dopo precisa valutazione dei requisiti consistenti nella prolungata frequentazione negli anni della città e delle sue strutture ricettive.

“L’attenzione dei media nei confronti della destinazione riccionese - commenta l’assessore al Turismo Sport Cultura Eventi, Stefano Caldari - è stimolata da una comunicazione e organizzazione mirate che continuano a richiamare programmi nazionali di attualità, costume e spettacolo per i palinsesti allestiti, di anno in anno, pur con le limitazioni dovute alla situazione sanitaria, di notevole successo quanto a qualità delle proposte offerte. Una copertura mediatica importante che continua, sulla scia dell’interesse dimostrato anche dal cinema, con il lancio su Netflix dell’ormai celebre pellicola sceneggiata da Enrico Vanzina “ Sotto il sole di Riccione” .

La stessa richiesta pressochè quotidiana all’assessorato al Turismo del riconoscimento di turisti fedelissimi alla città o la corsa ai simboli dell’estate riccionese, l’ultimo in ordine di tempo il telo da spiaggia con la nuova grafica, sono prove dell’affetto e del grande attaccamento di tantissimi turisti per questa città. Feedback che ci stimolano a prestare la massima attenzione all’asticella della qualità degli eventi proposti pur sempre con l’arricchimento di una miriade di iniziative provenienti dai soggetti privati”.