Abolizione cambio dell'ora, perché il nostro Paese dice no?

Come già stato anticipato in occasione del cambio dell'ora, il Parlamento dell'Unione Europea aveva fatto richiesta da tempo (2018) ai Paesi membri di prendere una decisione (risolutiva) in merito all'abolizione o meno dell'ora solare e legale. Nonostante ciò, persiste ad oggi il dibattito circa il cambio d'ora, a tal proposito sempre attuale l'appello della Società italiana di medicina ambientale (Sima) per adottare l'ora legale in modo permanente per risparmiare sull'energia. "Eliminare il passaggio all'ora solare", aveva spiegato il presidente Alessandro Miani, "consentirebbe di guadagnare un'ora di luce e calore solare ogni giorno e, considerati gli attuali prezzi del gas, determinerebbe nel nostro paese risparmi sui consumi di energia (2,7 miliardi di euro nell'anno)."chaicchierato" cambiamento è oggetto di ampio dibattito.

Altrettanto attuale è il dibattito in merito alle conseguenze che l’ora solare – ed il suo alternarsi con l’ora legale – possa avere sulla salute. Negli ultimi mesi, la questione è tornata alla ribalta perché alcuni studi hanno portato alla luce la pericolosità di questo sistema . L’Unione Europea è ancora alla ricerca di una soluzione definitiva riguardo l’ora solare. In questa guida si analizzerà cos’è l’ora solare e quali sono le sue conseguenze sulla salute umana.

I Paesi del Nord Europa "incalzerebbero" sull'eliminazione definitiva dell'ora solare. La loro argomentazione principale è che il cambio dell'ora due volte l'anno potrebbe portare con sè effetti negativi sullo stato psicofisico delle persone e ripercussioni significative sulla salute e sul benessere.

Il nostro Paese, tuttavia, nonostante la "controversia" in corso ha già espresso il proprio parere contrario. Quali sono le ragioni che si celano dietro ad una simile decisione?

Vantaggi e svantaggi? Non c'è valutazione

Secondo il testo che è stato depositato a Bruxelles, la prima ragione è la "mancanza di una valutazione d’impatto dalla quale si possa evincere, in modo esaustivo, il quadro dei vantaggi e degli svantaggi". Non esisterebbe infatti una prova che quei due giorni all'anno in cui si cambia l'orario spostando avanti o indietro di un'ora le lancette comportino uno squilibrio psico-fisico.

L'economia dell'ora legale

Il secondo motivo che ha spinto il governo Conte I a esprimere un parere contrario alla proposta europea è di ordine economico. Grazie all’ora legale, infatti, per sei mesi l’anno le luci vengono accese un’ora dopo, permettendoci di risparmiare una bella somma di denaro. Secondo un altro documento, redatto da Terna, il gestore dei tralicci dell’alta tensione, allegato a quello depositato a Bruxelles dal governo, il risparmio si quantificherebbe in 100 milioni di Euro l’anno.

Dubbi sulle differenze di fusi orari

La terza e ultima perplessità del Governo Italiano sulla proposta di abolire l'ora legale riguarda la possibilità che le differenti scelte degli Stati membri possano creare differenze di fusi orari. Questo metterebbe a rischio il corretto funzionamento del mercato comunitario.

Perché i Paesi del Nord Europa vogliono abolire l'ora legale?

I Paesi del Nord Europa sono contrari all’ora legale perché da loro nel periodo estivo il sole cala più tardi e non hanno quindi necessità di spostare in avanti le lancette per risparmiare sui consumi energetici. I Paesi del Sud, come l’Italia, invece, sostengono il mantenimento del cambio ora legale/ora solare, perché consente di guadagnare un’ora di luce in estate e ce ne fa recuperare un’altra nelle mattinate invernali.