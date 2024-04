L'acquario festeggia il Santo Patrono San Pio V, biglietto di ingresso super scontato

Martedì 30 aprile in occasione della Festa del Santo Patrono San Pio V, all’Acquario di Cattolica torna il Cattolica Day. Infatti, tutta la giornata sarà possibile visitare l'Acquario con un biglietto al prezzo speciale di 10 Euro (invece di 19,50 euro) per tutti i residenti della Regina. Per usufruirne, basterà presentarsi dalle 10:00 alle casse dell’Acquario, muniti di documento di identità che comprovi la residenza nel Comune di Cattolica. Il documento è necessario anche per i minori dai 100 cm in su mentre i bimbi sotto il metro entrano gratuitamente.

Il secondo acquario più grande d’Italia, il primo dell’Adriatico, ospita 10.000 animali marini, fra i quali gli squali toro più grandi d’Italia. Migliaia di specie popolano centinaia di vasche espositive, distribuite lungo quattro itinerari, all’interno di un complesso di edifici d’epoca risalente agli anni ’30, le cui forme riproducono una flotta navale, tutelato dalla Soprintendenza ai Beni architettonici.

Ogni giorno all’Acquario è un’avventura, a cominciare dalla gigantesca bocca di squalo che accoglie i visitatori, al suggestivo Mangrovieto, alle aree interattive con giochi e sorprese e all’area immersiva Plastifiniamola, simbolo dell’attenzione e della sensibilizzazione verso l’ambiente, in particolare nei confronti dell’emergenza planetario della plastica in mare.