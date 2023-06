La rivincita della tradizione è servita: ad Al Mèni la proposta dello chef Massimiliano Mussoni

L'imponente struttura circense del "gustoso e stellato" tendone da circo di Al Mèni (le mani, nell’idioma romagnolo), che nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 giugno "ingolosirà" Piazzale Fellini a Rimini e per l'occasione, "abbraccierà" tra le proprie pareti i più rinomati e illustri talenti dell’alta cucina italiana e internazionale, nella serata di sabato 17 giugno (alle ore 21.30) vedrà protagonista Massimiliano Mussoni, da oltre vent’anni cuoco de La Sangiovesa.

“Siamo moderni, classici, contadini. La nostra cucina di filiera e tradizione è ormai riconosciuta come un riferimento per il territorio e non solo. Siamo interpreti di una storia incredibile che ancora ci emoziona e ci stimola. Siamo una memoria che può viaggiare nel futuro.”, le parole di Massimiliano Mussoni per la prima volta nel programma dell’evento voluto da Massimo Bottura insieme a colleghi provenienti da tutto il mondo.

“Finalmente è caduta una barriera culturale, la tradizione è a pieno titolo accomodata alla tavola alta della cucina ed è diventata cucina d’autore a tutti gli effetti. Si nutre di filiera e di una tradizione che non è più solo la ripetizione di qualcosa del passato, ma è viva e produce invenzioni.” afferma Giorgio Melandri, autore del libro che festeggia i 30 anni de La Sangiovesa, che sintetizza il momento storico.

Cristina Maggioli, a nome della famiglia, esprime tutta la soddisfazione del riconoscimento: "Abbiamo lavorato con coerenza e impegno per trent’anni, siamo custodi di un territorio e della sua cultura, orgogliosi di essere oggi una tappa irrinunciabile del viaggio in Romagna.”.

Ad Al Meni Mussoni presenterà un "Cappelletto di stracotto d’asino, burro alla cipolla dell’acqua di Santarcangelo e zabaione al Parmigiano Reggiano vacche rosse 36 mesi" un piatto che rende omaggio alla filiera –in primis a Tenuta Saiano, la tenuta agricola della famiglia Maggioli che produce in esclusiva per La Sangiovesa – al territorio e alla tradizione intesa come modo di pensare e di essere.