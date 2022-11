Dalla carta nascono delle piantine, i voucher promozionali contengono semi pronti a germogliare

Nel mondo del packaging arriva una curiosa novità e, in Romagna, la prima azienda a sperimentarla è proprio di Rimini. Si tratta della “carta piantabile”, ovvero di una speciale carta biodegradabile che contiene al suo interno dei semi che, se opportunamente annaffiati, germoglieranno dando vita a delle vere e proprie piantine. Gli inchiostri utilizzati sulla carta hanno particolari requisiti proprio per non danneggiare i semi.

Questo prodotto innovativo, brevettato da un’azienda italiana (la napoletana Growing Paper), è stato scelto da Demetra, l’allevamento elicicolo nato due anni fa sulle colline di Rimini, per stampare i codici-sconto da allegare ai suoi prodotti cosmetici a base di bava di lumaca.

In particolare, Demetra - che fa della sostenibilità ambientale uno dei capisaldi della sua policy aziendale - ha deciso di stampare i suoi voucher promozionali su questa carta biodegradabile al cui interno sono stati innestati dei semi di piantine aromatiche.

In questo modo, dopo aver utilizzato lo sconto, la carta piantata nel terriccio e annaffiata con regolarità farà germogliare una vera e propria piantina: “Il rispetto per l’ambiente - spiega Daniele Bartocci, titolare di Demetra - è sempre stata una delle nostre priorità. Nell’allevamento di Rimini, con zero emissioni di Co2 ed interamente alimentato con pannelli solari, non utilizziamo pesticidi e tutta la filiera produttiva segue il ciclo naturale delle stagioni. Anche i nostri prodotti sono, da sempre, confezionati con materiale riciclabile (carta, vetro, legno e plastica) ed anche i nostri packaging sono realizzati con carta FSC riciclabile e biodegradabile. Ora, con la ‘carta piantabile’, pensiamo di aver fatto un ulteriore salto di qualità verso il 100% della sostenibilità ambientale di Demetra”.