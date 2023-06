L' “Ambra del Mare” risplende a tavola con lo show cooking dello chef Francesco Aquila

Il sapore del mare è servito in tavola, a Bellaria Igea Marina, con lo show cooking dello chef Francesco Aquila. Il vincitore di Masterchef 10, durante la serata di giovedì 8 giugno dedicata ai giornalisti della stampa nazionale e agli addetti ai lavori, presenterà presso la suggestiva location dell’Insolito Beach Caffè ad Igea Marina, una gustosa ricetta lanciando il prodotto di punta di Bellaria Igea Marina: la cozza bellariese “Ambra del Mare”. Il piatto andrà ad esaltare il pregiato prodotto ittico bellariese che sarà presentato ufficialmente sul mercato con il marchio “Ambra del Mare”; questo per consapevolizzare maggiormente il pubblico riguardo alla qualità ed eccellenza della cozza bellariese.

L’evento sarà accompagnato dalla musica di Chiara Bartoletti Stella, cantante e docente di Rumore Bim Festival, con al pianoforte il Maestro Alberto Salimbeni che accoglieranno gli ospiti proseguendo con il sottofondo musicale durante la cena servita: un risotto in ricordo della tiella bellariese; a collaborare con lo Chef Franceso Aquila, lo staff del Blu Suite Hotel capitanato dallo Chef Giovanni Maniaci.

Spiega Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu - «Questo fine settimana avremo presenti otto testate tra le più importanti nel settore del turismo e del cibo, per celebrare il prodotto ittico bellariese al fine di renderlo un marchio conosciuto, elevando di conseguenza anche il nome di Bellaria-Igea Marina."

Conclude il Sindaco Filippo Giorgetti "Un binomio molto bello quello di poter valorizzare i prodotti del territorio, ovvero in questo caso le cozze di Bellaria Igea Marina, attraverso espressioni di eccellenza come quella dello chef Francesco Aquila: un’occasione per promuovere il territorio e valorizzare i prodotti a km zero esaltando l’identità della nostra Romagna ed in particolare della città di Bellaria-Igea Marina"