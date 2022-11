Ad "Amici 22" il riccionese Cricca svela Supereroi, nel nuovo inedito la fine dell'amore tra Totti e Ilary

Il nuovo inedito si chiama Supereroi. E ha fatto esordio sulle piattaforme digitali nella tarda serata di lunedì (21 novembre). Con questa nuova canzone prosegue l’avventura del riccionese Giovanni Cricca nella scuola di Amici 2022, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Nell’ultima puntata il talent ha fatto registrare un record di ascolti, superando i 3 milioni. Cricca ha descritto il nuovo inedito con queste parole: “Quando un amore è vero devi credere che sia per sempre. Tutto di te grida questo desiderio. Non mi metterei mai in una storia con una data di scadenza e quello che desidero è che noi innamorati duriamo per sempre. E così, anche se i nostri idoli si lasciano, noi continuiamo a provarci e a sperare. È la speranza dei supereroi, che sono pieni di difetti, ma non mollano mai”.

La nuova canzone di Cricca, dopo "Se mi guardi così" brano che gli permise di vincere Area Sanremo 2021, è stata prodotta da Okgiorgio, che lavora assieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Nel testo Cricca racconta di una coppia che si ama e spera che durerà per sempre. Me Cricca nel suo testo rammenta che anche tra Francesco Totti e Ilary Blasi è finita, citandoli all’interno del brano.

Cricca intanto è in sfida aperta con Federica. “Gli inediti di Cricca e Federica sono in rotazione su Radio Zeta, la radio di riferimento della Generazione Zeta. Gli ascoltatori potranno votare l’inedito preferito su Rtl 102.5 Play”, dice Federica Gentile negli studi di Maria De Filippi.

E pensare che la scorsa settimana l’esordio di Supereroi è stato in salita. Cricca ha presentato per la prima volta il suo inedito di fronte ai professori e al maestro Peppe Vessicchio, che non ha dato un giudizio positivo della prova. Durante una pausa della registrazione, il cantante ha spiegato di essere stato tradito dall’emozione: "Non è andata bene l'esibizione, non ho cantato bene, ho anche sbagliato le parole. Non sono soddisfatto di niente".