"Cambio della guardia" per lo storico locale, nuovo format per la ristorazione e il divertimento

Giovedì (6 aprile) apre il Mosca Bianca a Riccione (Piazzale Salvatore Allende, 7 - zona Marano). E’ il salto di qualità di Alessandra della Torre e Gianluca Grossi (per tutti dj Luca Cheever) che chiudono l’esperienza del Barafonda per approdare in quella del Mosca Bianca a Riccione.

“Ci sono tantissime persone che ci hanno chiamato e che sono legate a questo luogo per motivi sentimentali” esordisce Alessandra, “storie d’amore e matrimoni che hanno iniziato qui il loro percorso, vogliamo contribuire a questi buoni sentimenti ed infatti il locale sarà “sentimento puro“ dove prevarrà il bianco e la musica chill/ambient, emozioni che porteremo in tavola con i nostri piatti di pesce. Cercheremo di essere puri, sensibili, eleganti e in equilibrio con la natura che ci circonda “.

Sarà infatti il pesce il protagonista del ristorante grazie alla pluriennale esperienza acquisita al Barafonda. Tuttavia si vuole essere ancora più informali nella scelta enogastronomica puntando anche sulla pizza alla pala, anche questa una grande scoperta oramai decennale di Alessandra e Gianluca. La cantina spazierà nelle etichette nazionali sino a comprendere le migliori realtà del nostro territorio, con cui Alessandra e Gianluca collaborano da tempo, presentando le proposte migliori delle tre sottozone Rimini DOC, Verucchio, Coriano e San Clemente.



Non mancheranno gli eventi, le feste private e i matrimoni che saranno pensati in un ambiente unconventional con richiami dal sapore balneare, quasi isolani, ma con la garanzia della decennale esperienza dello staff del Mosca Bianca. Inoltre il ristorante Mosca Bianca sarà aperto tutto l’anno, non lascerà soli i clienti affezionati e questa è la grande novità del nuovo locale. “Il mare d’inverno mi ha sempre affascinato - continua Alessandra - una grande ricchezza poco valorizzata, per il futuro stiamo progettando un dehors che ci porterà ancora di più verso la destagionalizzazione ma sempre con l’idea del “bello” come filo conduttore”.

L’apertura del locale anticipa di qualche giorno la Pasqua. Seguirà nella seconda metà di maggio una festa di inaugurazione per presentare con un concerto degli amici Musica Desnuda la location del Mosca Bianca sulla spiaggia con la “temperatura” giusta. Quella di maggio sarà un’occasione per festeggiare insieme ai clienti affezionati, agli ospiti e a tutti i riccionesi.