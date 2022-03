Aprile, curiosità e proverbi del mese della rinascita

Aprile è alle porte, da sempre, considerato il mese della rinascita della natura, dal clima più mite con il conseguente abbandono di maglioni e cappotti. Un mese che sa di “dolcezza” e di amore forse perché tra le varie ipotesi sull’etimologia del mese di aprile c’è quella che ne identifica l’origine dal greco aphròs, cioè la spuma da cui secondo la leggenda sarebbe nata Venere (Afrodite nella mitologia greca). E proprio alla dea dell’amore era dedicato il mese d’aprile.

Sull’origine del nome del mese esiste anche un’altra teoria, secondo la quale il nome deriva dal latino aperire cioè aprire, schiudersi, per indicare il mese in cui si “schiudono” germogli e fiori.

Storia del nome del mese di aprile

Aprile è il quarto mese dell’anno, ma nell’antico calendario romano, prima della riforma di Numa Pompilio, aprile era il secondo di dieci mesi. Fino al 46 a.C. nell’antica Roma, infatti, l’anno iniziava il 1° marzo, Il calendario in uso oggi nei paesi occidentali è il calendario gregoriano, introdotto nel 1582.

Nell’antichità il mese di Aprile raccoglieva tre importanti festività: i Veneralia, legati al culto della dea dell’amore e della fertilità femminile; i Cerealia, in onore di Cerere, dea della fertilità della terra e della coltivazione dei campi; i Floralia, dedicati a Flora, divinità italica delle piante utili all’alimentazione, identificata, successivamente, come “dea della primavera”. Proprio per questo motivo, fin dall’antichità aprile era considerato il mese della rinascita e del risveglio della natura dopo il lungo letargo invernale, durante il quale la terra presenta le prime preziose fioriture, offrendosi nel contempo nelle condizioni migliori per essere arata e seminata. Non a caso, leggenda vuole che proprio in questo periodo Romolo tracciasse con l'aratro i confini della "città eterna" da cui prenderà il nome. ?

Curiosità

- Aprile aveva solo 29 giorni, ma quando Giulio Cesare stabilì il calendario giuliano venne aggiunto il trentesimo giorno.

- Nell’emisfero australe, aprile è l’equivalente stagionale del nostro mese di ottobre.

- Coloro che sono nati in aprile hanno il diamante come pietra natale, che rappresenta l’innocenza. Il loro fiore di nascita è la margherita il pisello odoroso (Lathyrus odoratus)

- I due segni zodiacali di aprile sono Ariete, fino al 19 aprile e Toro, dal 21 aprile al 20 maggio.

- Aprile è il mese ideale per osservare le stelle cadenti. Tra il 16 e il 26 aprile di ogni anno si verifica la pioggia di meteoriti di Lyrida che nel 2022 sarà il 22 aprile. Lo sciame di Eta Aquaridi che può essere visto il 6 maggio 2022.

- Sono molti i personaggi storici famosi nati in aprile, come Leonardo da Vinci, Shakespeare e la regina Elisabetta II.

- L’uovo di Pasqua è il classico regalo di questo periodo, tradizione vuole che sia di cioccolato decorato o impreziosito in un incarto molto colorato e che contenga la sorpresa. La tradizione di regalare uova è molto antica, già i Persiani usavano scambiarsi un semplice uovo di gallina simbolo di vita e rinascita all’inizio della primavera.

Eventi accaduti in aprile

Il 1° aprile è il giorno del “Pesce d’Aprile” il cui intento è di mettere le persone in imbarazzo o diffondere notizie prive di fondamento.

Il 2 aprile del 1968 esce nelle sale "2001: Odissea nello spazio"

Il 3 aprile del 1973 è il giorno della prima telefonata da un cellulare portatile;

Il 4 aprile del 1975 viene fondata la Microsoft

Il 6 aprile del 1943 viene pubblicato “Il Piccolo Principe”;

Il 12 aprile 1961 il russo Yuri Gagarin fu il primo uomo ad andare nello spazio

Il 24 aprile 1871 Manzoni inizia la stesura di Fermo e Lucia

Il 26 aprile 1986 ci fu l’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina.

Il 30 aprile del 1789 George Washington fu incaricato come Primo Presidente degli Stati Uniti.

Proverbi

Aprile è un mese ricco di proverbi carichi di saggezza popolare. Tra i più noti e significativi troviamo:

“Aprile una goccia o un fontanile”

“Aprile, ogni giorno un barile”

“Aprile, tanto piange quanto ride”

“Aprile ne ha trenta, ma se piovesse trentuno, non farebbe male a nessuno”?“Fidarsi alla buona stagione d’aprile, è come fare i conti innanzi l’oste”

“Aprile aprilone, non mi farai posare il pelliccione”

“Aprile temperato non è mai ingrato”?“La nebbia di marzo non fa male, ma quella d’aprile toglie il pane e il vino”?“Marzo alido, aprile umido”?“D’aprile non ti scoprire”?“Aprile, non t’alleggerire”

“Aprile, crudele dormire”

“Aprile dolce dormire”?“April, apriletto, un dì freddo un dì caldetto”?“Chi pon cavolo d’aprile, tutto l’anno se ne ride”?“Aprile fa il fiore e maggio si ha il colore”?“Aprile carciofaio, maggio ciliegiaio”

“D’aprile non ti scoprire”

“Aprile, non t’alleggerire”?“L’acqua d’aprile, il bue ingrassa, il porco uccide, e la pecora se ne ride”

“Quando si bagnano le Palme, si bagnano anche l’ova”?“Se non piove sull’ulivo, piove sull’ova”?“Marzo asciutto e aprile bagnato, beato il villano che ha seminato”?“La vite che viene potata in aprile, lascia svuotato ogni barile”?“Se vuoi cocomeri grossi come un barile, piantali il primo giovedì d’Aprile”?“Quando tuona d’Aprile buon segno per il barile”?“Aprile piovoso, maggio ventoso, anno fruttuoso”?“Chi fila grosso, si vuol maritar tosto; chi fila sottile, si vuol maritar d’aprile”

“A cinque d’aprile, il cucco dee venire; se non viene a sette o agli otto, o ch’è preso o che è morto”?“Alte o basse nell’aprile son le pasque”?“Aprile e conti per lo più son traditori”?“Aprile, esce la vecchia dal covile e la giovane non vuole uscire”

“D’aprile, va il villano e il gentile”

“In aprile o vivo o morto, il cuculo deve venire”?“Aprile e Maggio son la chiave di tutto l’anno”?“Gli uomini sono aprile quando fanno all’amore, dicembre quando hanno sposato”?“Se piove di venerdì santo, piove maggio tutto quanto”?“Palma molle, Pasqua asciutta; Palma asciutta, Pasqua molle”?“La prim’acqua d’aprile vale un carro d’oro con tutto l’assile”?“La neve di gennaio diventa sale, e quella d’aprile farina”?“Quando San Giorgio (23 aprile), viene in Pasqua, per il mondo c’è gran burrasca”?“San Panfilo (28 aprile) è ortolano: se non piove oggi piove domani”

“D’aprile i fiori, a maggio gli onor”