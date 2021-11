Arriva l'eclissi lunare più lunga del secolo, superstizioni e dove e quando vederla

Il 19 novembre 2021 è il giorno dell’eclissi lunare parziale più lunga a cui assisteremo entro il 2100. Questa eclissi è la più lunga di tutto il secolo poiché il fenomeno durerà ben oltre 3 ore. Ma ahimè in Emilia Romagna il fenomeno non sarà visibile, le regioni più fortunate sono quelle a nord. Ma nel 2021 grazie allo streaming sarà possibile vedere l’eclissi ovunque.

Scopriamo come tutto quello che c'è da sapere su questa eclissi lunare.

Quando sarà l’Eclissi e quanto durerà

L’eclissi lunare si verifica quando l’ombra della Terra cade direttamente sopra la luna piena grazie all’allineamento tra Terra, Sole e Luna. Di conseguenza, per un breve periodo, la Luna scompare e la notte si oscura.

Il picco dell’eclissi lunare del 19 novembre si avrà alle 9 di mattina (ora italiana) quando il 97% della superficie della luna sarà oscurato e apparirà rossastra. La durata totale del fenomeno sarà di 3 ore, 28 minuti e 23 secondi guadagnandosi il titolo di eclissi parziale più lunga del secolo. L’eclissi totale più lunga del secolo, invece, si è già verificata il 27 luglio 2018 ed è durata 1 ora, 42 minuti e 57 secondi. La prossima eclissi lunare totale bisognerà invece aspettare un altro anno, il 16 maggio 2022 alle ore 4.11 mentre la prossima visibile totale in Italia sarà quella del 31 dicembre 2028.

Da dove sarà possibile vedere l’eclissi?

A Rimini non si riuscirà ad ammirare questo spettacolo, poiché sarà visibile dalle regioni più a nord ovvero Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria e Veneto.

Ma non bisogna disperare, grazie al web si potrà assistere all’eclissi seguendo l’evento in streaming sulla WebTV del sito Virtual Telescope.

L’eclissi lunare tra superstizioni e credenze

Nell’antichità si credeva che l'oscurità dovuta allineamento tra Terra, Sole e Luna, fosse un segno di grande cambiamento e di cattivo auspicio per ciò che sarebbe accaduto.

Credenze che hanno creato intorno all’eclissi lunare superstizioni ancora oggi ritenute valide. Ad esempio molte culture credono che durante un’Eclissi una donna incinta non dovrebbe mai uscire per paura di aborto spontaneo. Altre persone sono convinte che mangiare durante un’Eclissi porta sfortuna e cattiva salute.

Sembra che queste superstizioni derivino dal fatto che la notte oscura e l’ombra sulla Luna portino una sensazione inquietante e insolita.

Ma c’è anche chi associa la Luna ad una rinascita di energia femminile. Infatti da sempre la luna è stata associata al femminile e se la consideriamo come un simbolo per la femminilità, questo momento di ombra può essere considerato quasi come una rinascita e andare nella profondità del proprio essere.

L’Eclissi diventa, quindi, l’opportunità di andare dentro se stessi e di chiarire ed eliminare tutto ciò che non serve più, in modo che si possa rinascere. Questo fenomeno, probabilmente, influirà su tutti in modi diversi a seconda di dove ci troviamo nella nostra vita e dove stiamo andando.

È importante ricordare che, nonostante le tante superstizioni, le eclissi non sono cattivi presagi, ma sono energie che ci aiutano ad arrivare dove siamo destinati stimolando i cambiamenti a livello fisico, emotivo e dell’anima.

La Luna è anche legata alla creatività e all’intuizione. Ogni volta che c’è una forte attività lunare, si crea la giusta vibrazione per lavorare su progetti creativi e rafforzare l’intuito.

Se però, questa energia creativa non viene utilizzata o il corpo è sotto stress, può creare sentimenti di agitazione, frustrazione, stanchezza e ansia. Quello che bisogna fare è utilizzare questa energia per effettuare i cambiamenti necessari dentro e fuori di noi. Le eclissi lunari ci guidano sempre nella giusta direzione e ci rivelano sempre esattamente ciò che dobbiamo sapere per conoscere la nostra direzione.