Babbo Natale "abbandona" le renne e viaggia in monoruota elettrico

Sabato 18 Dicembre 2021 dalle 14:00 si sono dati appuntamento alcuni monoruotisti elettrici di zona vestiti da Babbo Natale e hanno portato allegria e ilarità per le strade di Rimini col sottofondo sonoro delle più conosciute canzoni natalizie che fuoriuscivano dalle casse dei mezzi elettrici. Al risonare del classico "Oh oh oh, Merry Christmas" provenire da lontano si giravano sia grandi che piccini ricambiando con sorrisi ed esclamazioni del tipo "Yeah", "Auguri", "Grandi"