Bambini e autunno: alcune attività da svolgere durante la "variopinta" stagione

L’autunno è una stagione ricca di colori e di attività. La natura si prepara per l’inverno. Quale migliore occasione per trascorrere del tempo all'aria aperta o tra la mura domestiche, stimolando la creatività dei bambini attraverso alcune fantasiose attività. L'autunno, infatti, è il momento dell’anno in cui è davvero bello scoprire la bellezza dei parchi e degli alberi. A tal proposito, così come suggerisce il Magazine "Scuola in Soffitta", sarebbe utile pensare a che cosa accade in natura per scovare attività creative e interessanti da svolgere con i più piccoli. Ne costituiscono alcuni esempi:

Attività sensoriali sull’autunno

L’autunno è una stagione ricca di colori, profumi e materiali da sperimentare nelle attività sensoriali. Ispirandoci all’autunno possiamo portare nuove proposte nei giochi per bambini. Useremo foglie, castagne matte e altri elementi naturali. Ecco una raccolta di attività sensoriali sull’autunno da provare con i bambini.

Giochi da stampare sull’autunno

I giochi da stampare sull’autunno sono attività che stimolano la memoria, la creatività, la logica e molte altre competenze legate allo sviluppo cognitivo e relazionale.

Attività creative sull’autunno per bambini

Realizzare un albero autunnale con la pasta modellabile

È un invito a giocare che stimola la capacità creativa e manuale. Modellare la creta, il Didò o la pasta di sala esercita la motricità della mano. Possiamo proporre diversi tipi di materiali, insieme a elemento naturali utili per realizzare un albero autunnale.

Attività con le foglie

Le foglie ci permettono di studiare come sono fatte le piante, ma sono anche una fonte di idee per tanti progetti creativi. Possiamo colorare le foglie, trasformarle in facce buffe, crearne ghirlande o festoni. E' utile utilizzare le foglie, per conoscerne meglio i colori e le loro sfumature.

Attività con le ghiande

Le ghiande sono uno dei simboli dell’autunno. Oltre a spiegare che sono semi e nutrimento per gli animali del bosco, possiamo usarle come materiale creativo per realizzare composizioni e personaggi.

Attività con le castagne matte

Le castagne matte sono il frutto non commestibile dell’ippocastano. Così abbondanti, belle e lucide fanno venire voglia di realizzare qualche progetto creativo.

Attività di sviluppo linguistico ispirate all’autunno

Quali attività per bambini possono proporci l’autunno come argomento di cui parlare? Possiamo imparare i nomi della frutta e della verdura di stagione, descrivere come cambia il paesaggio naturale, leggere libri, ma anche inventare storie. Il bosco è una ambientazione che si presta molto bene a raccontare l’autunno.

Inventare le storie del bosco

Utilizzando del cartone di riciclo possiamo creare un piccolo bosco e allestirlo con quanti più dettagli possibili: alberi, funghi, animali, pietre, ecc. E' consigliato scegliere un animale e cimentars nell'ideazione ed invenzione della storia della sua giornata o le sue avventure nel bosco.

Libri sull’autunno per bambini

Albi illustrati, favole, storie di animali… I libri per bambini sull’autunno sono tanti e sarà bello scegliere il proprio percorso di lettura. Alcuni descrivono la magia della natura che cambia colore, altri la vita degli animali che si preparano all’inverno. Vi propongo una bibliografia sull’autunno e alcuni libri sugli animali del bosco che si preparano al letargo, potranno essere utili pe spiegare le stagioni.

Libri per bambini da leggere in autunno

Un anno con gli scoiattoli – È inverno. Fa freddo. Gli scoiattoli stanno raccogliendo le ghiande di cui si nutrono. Ma cosa mangeranno in primavera, quando le provviste saranno finite? Questo albo illustrato è perfetto per presentare ai bambini il tema del susseguirsi delle stagioni e dei mutamenti del clima nel corso dell’anno. Età di lettura: da 4 anni

– È inverno. Fa freddo. Gli scoiattoli stanno raccogliendo le ghiande di cui si nutrono. Ma cosa mangeranno in primavera, quando le provviste saranno finite? Questo albo illustrato è perfetto per presentare ai bambini il tema del susseguirsi delle stagioni e dei mutamenti del clima nel corso dell’anno. Età di lettura: da 4 anni Piccolo riccio non vuole dormire – Piccolo Riccio non ne vuol sapere: perché mai dovrebbe andare a dormire proprio quando ha voglia di giocare a nascondino? Così comincia a cercare i suoi amichetti, ma si stanno tutti preparando per un lungo sonno. Per forza, è autunno. Età di lettura: da 5 anni

Poesie e filastrocche sull’autunno

Le parole dei poeti ci aiutano ad assaporare meglio l’autunno, a cogliere le sottigliezze di questa stagione. Stimolano riflessioni, esaltano i cambiamenti della natura, creano quadretti idilliaci che è bello raggiungere con la fantasia. Qui potete trovare una raccolta di poesie e filastrocche sull’autunno.

Attività di motricità fine

Il grappo d’uva è un’altra immagine dell’autunno. Possiamo proporre una attività di motricità fine come quella in foto o scaricare il disegno del grappolo d’uva e colorarlo con pastelli, tempere o piccoli oggetti (riso, palline di carta, ecc.).

Colorare il bosco e i suoi animali

Per colorare gli alberi possiamo utilizzare diversi tipi di materiali: pastelli, tempere, acquerelli ma anche le stesse foglie sminuzzate o palline di carta velina o crespa di varie tonalità di verde. Per unire attività di coordinamento e l’utilizzo della forbice, possiamo proporre di cercare ritagli dalle riviste di colore verde che useremo per riempire le forme degli alberi con un collage. Nell’esempio qui sotto abbiamo colorato un riccio con i trucioli di matita.

Collage con elementi naturali

Possiamo colorare i disegni anche con la tecnica del collage, utilizzando i materiali naturali che troviamo in questa stagione: foglie, ghiande, rametti, ecc.

Attività di vita pratica per l’autunno

Maria Montessori introdusse nelle sue scuole le attività di vita pratica come forma di educazione ed emancipazione del bambino. Prendendosi cura del proprio spazio, imparando a fare da solo, il bambino poteva sperimentare la soddisfazione di sentirsi utile, di svolgere azioni necessarie. Oltre alle attività di cura dello spazio (riordino, pulizia, ecc.) possiamo introdurre attività di vita pratica ispirate alla stagione autunnale.

Attività in cucina

In questi mesi possiamo proporre attività di educazione alimentare legate all’autunno. Conosceremo meglio la frutta e la verdura di stagione, osservarle dal vivo, assaggiarle e provare a cucinarle:

carte tematiche sulla verdura

carte tematiche sulla frutta

carte tematiche frutta e verdura in autunno e inverno (in italiano e in inglese)

Ci sono piatti tipici autunnali e ricette che possiamo sperimentare con i bambini, ne costituiscono un esempio:

torta di mele

burro di mele

tisana semplice fai da te

Attività all’aperto

L’autunno è la stagione in cui la natura si prepara al freddo. Possiamo coinvolgere i bambini in tante attività, come:

copertura e messa a dimora delle piante in vaso

raccolta del le foglie con un rastrello

pulitura dell’orto

raccolta di semi da piante, frutti, verdura e fiori

In questa stagione raccogliamo le nocciole e le castagne, attività in cui i bambini possono essere coinvolti.

Attività STEM: esperimenti e conoscenza scientifica

Ci sono domande su cosa avviene in natura durante l’autunno a cui possiamo rispondere con un esperimento scientifico.

perché le foglie in autunno cambiano colore

come si nutrono le piante

Sempre ispirandoci ad alberi e foglie possiamo proporre attività con l’obiettivo di stimolare curiosità verso il mondo naturale, la varietà di piante e i procedimenti naturali della natura. Qui alcune proposte:

attività per bambini sugli alberi

attività sulle foglie

ruota per spiegare il ciclo dell’acqua

attività sulla mela

Attività sull’autunno in inglese

Ampliamo il vocabolario in inglese con le carte tematiche della frutta e della verdura di questa stagione. Ai bambini più piccoli si possono proporre attività sui colori dell’autunno classificando le foglie e la frutta. Possiamo proporre una poesia in inglese per bambini.

Argomenti da esplorare

La stagione autunnale e le sue ricorrenze ci offrono l’occasione per esplorare alcuni aspetti della natura. Possiamo fare riferimento ai libri divulgativi per bambini, agli illustrati o anche proporre attività specifiche per conoscere meglio: semi, foglie, alberi, animali che vanno in letargo, le mele, l’uva. Ispirandoci alla festa di Halloween possiamo fare qualche ricerca sui ragni, la notte e gli animali notturni.