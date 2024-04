Volontari e suore al lavoro per "regalare" un bar ai fedeli, nuovo servizio al Santuario di Bonora

Un nuovo bar, a disposizione dei fedeli che si recano al Santuario di Bonora, ma anche per i cittadini di Montefiore Conca. È stato inaugurato domenica 21 aprile il bar della Cella di Bonora, aprendo ufficialmente i battenti. Al taglio del nastro, il sindaco di Montefiore Conca Filippo Sica e il responsabile della Cec - Comunità Educante con i Carcerati, Giorgio Pieri.

Il locale sarà gestito dall’associazione “Amici del Bar” di cui fa parte anche l’associazione Papa Giovanni XXIII al fianco dei volontari della parrocchia e delle suore della casa di spiritualità Don Masi; è stato curato da un'importante realtà come Caffè Pascucci: all'inaugurazione era presente anche il Ceo dell'azienda, Mario Pascucci.

I lavori fatti dai carcerati

I lavori di ristrutturazione, realizzati dai recuperandi della comunità, sono avvenuti seguendo uno stile architettonico ben definito, che si sposa con il Santuario. Un nuovo passo in avanti lungo il cammino che sta gradualmente conducendo alla rinascita del Santuario di Bonora di Montefiore Conca in sinergia tra la Diocesi di Rimini, Comune e Papa Giovanni XXIII.

Gli auguri dell'Amministrazione

L'amministrazione comunale ha rivolto un grande in bocca al lupo a questo nuovo importante progetto destinato a far rifiorire il Santuario di Bonora. "Quella di domenica - dice Giorgio Pieri - è stata una giornata molto sentita e partecipata, che ha visto il coinvolgimento di una ventina di volontari della nostra associazione. Siamo contenti di aver portato a Montefiore Conca una realtà come questa e siamo convinti che il bar possa diventare un punto di riferimento per la comunità favorendo la socializzazione e lo scambio di relazioni".