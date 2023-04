Barbecue e altri consigli per un pic nic perfetto

La primavera è ormai entrata nel vivo, perchè non organizzare un bel picnic in occasione del 25 aprile o del Primo maggio? Spesso non serve allontanarsi troppo dalla città per trovare il giusto relax e la quiete, ma attenzione a qualche piccola e semplice regola per non guastare una giornata di festa.

Un menù classico prevede pasta al forno, pomodori ripieni di riso e carne alla brace, ma attenzione a intossicazioni e infezioni provocate dal consumo di alimenti contaminati da tossine e batteri. Esistono 5 semplici regole per ridurre il rischio:

Pulire bene le mani e la zona di preparazione del pasto Separare i cibi crudi dai cotti Mantenere la catena del freddo Cuocere bene gli alimenti a rischio (carni rosse e bianche) Riporre gli avanzi in maniera corretta

Attenzione a non carbonizzare la carne: un ottimo modo di ottenere una portata più salutare è quello di tenerla per qualche ora in frigorifero con una marinata di rosmarino tritato, prima di passare alla cottura.

Non soltanto barbecue, viva le insalate di verdure crude. Si possono combinare spinaci non cotti con basilico, zenzero, scorza di limone grattugiata, frutta secca e un po' di avocado, che è ricco di antiossidanti. Oppure si può fare un'insalata di peperoni, gialli o rossi, non cotti: sfatiamo un mito, il peperone è indigesto quando subisce una lunga cottura.

Benissimo anche centrifugati con frutta e verdure ricche di betacarotene. Il consiglio di mettere nell'estrattore carote con melone giallo, menta e basilico.