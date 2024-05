Il “Barbero di Tik tok” ospite da Fabio Fazio, 20enne riminese diventa star del web grazie alla letteratura

C’è chi lo definisce il “Barbero di Tik tok”. Per altri è il nuovo “influencer della cultura”. Lui nel frattempo spopola con oltre 500 mila follower su Instagram e oltre 200 mila su TikTok: Edoardo Prati, da Rimini, sta diventando celebre sui social grazie ai suoi contenuti sulla letteratura classica. Tant’è che ora lo cercano per averlo in eventi e manifestazioni praticamente da tutta Italia. Classe 2004, è di Rimini, dove si è diplomato al Liceo classico Giulio Cesare. Attualmente studia Lettere classiche all’Università di Bologna. A ottobre 2024 Prati andrà in scena nei teatri d’Italia con il suo spettacolo “Cantami d’amore”. Il riminese è stato anche ospite del programma di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa, sul canale Nove.

Debutterà a Bologna

Dal prossimo autunno Prati è pronto a calcare i palcoscenici dei teatri, il suo spettacolo debutterà il 7 ottobre proprio da Bologna dove studia. In scena porterà un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore. Lo spettacolo mescola in maniera delicata la visione delle cose di Edoardo alle pagine più belle della letteratura classica e della musica da Lucrezio a Battiato.

"Siamo parte di un mosaico esteso e secolare, non siamo i primi e non saremo gli ultimi in balia dell’ingovernabilità e delle contraddizioni dei sentimenti. Dopotutto: L’amore è la cosa meno fascista che esista. L’amore è la cosa più politica". Così il ventenne, annunciando le prime date del tour teatrale.

I primi video nel 2020

In diverse interviste il riminese ha raccontato come “Ho iniziato nel 2020 ma sono vecchi video che adesso non esistono più. All’inizio volevo solo ripetere quello che studiavo prima delle interrogazioni. L’idea era: se riuscivo a sintetizzare un argomento in un minuto, allora potevo esporlo”. Da li in avanti è diventato un vero e proprio riferimento per i social, dove in genere si trovano solo contenuti leggeri o di attualità. Lui invece ha deciso di mettersi in gioco con la cultura e la letteratura ed è seguito tanto dai giovani quanto da persone di 50 anni.