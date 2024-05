La Regina dell'Adriatico in festa per il doppio traguardo dello storico barbiere: 80 anni e 60 di attività

È un’altra attività di Cattolica che va ad allungare l’elenco delle imprese storiche della città. Il barbiere Luciano Bailetti ha segnato un doppio traguardo e spento 140 candeline in un colpo solo: 80 anni d'età e 60 di attività. In oltre mezzo secolo, ha fatto barba e capelli a migliaia di clienti. Numeri che ha festeggiato insieme con amici e parenti e con l'abbraccio dell'amministrazione, del vicesindaco Alessandro Belluzzi e della città. “Siamo felici di stare accanto ai nostri negozianti e commercianti e di celebrare insieme traguardi così importanti – commenta Belluzzi –. Riuscire a portare avanti un’attività per 60 anni è un grandissimo risultato. Nella nostra città sono tanti i commercianti e negozianti che vantano traguardi decennali come quello di Bailetti. Abbiamo diverse imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di “Bottega storica”.

Dietro a un tessuto imprenditoriale così forte e longevo, c’è tutta la determinazione dei nostri imprenditori e la nostra volontà e impegno a far sì che Cattolica sia sempre una città dinamica, vivace e capace di attrarre sempre più persone. Auguri di cuore al nostro barbiere Bailetti perché la sua attività prosegua per tanti altri anni ancora!”.

Un lavoro iniziato da giovanissimo

"Ho cominciato a tagliare capelli a 14 anni, da autodidatta – il racconto di Bailetti, arrivato a 20 a Cattolica da Pesaro, "per caso", aggiunge. "Mio babbo non voleva, diceva che non ero pronto - continua - ma io mi sono fatto prestare 75mila lire da un mio amico e sono partito. Avevo una gran voglia di fare questo lavoro e mi sono buttato". E 60 anni sono volati. Oggi è ancora con forbici e rasoio in mano. C'è solo una cosa che ha più anni della sua attività: il cavalluccio per il taglio ai baby clienti, una chicca di antiquariato, ma perfettamente conservata e ancora utilizzata, di ben 65 anni.