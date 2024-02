Il ristorante in provincia di Rimini continua a collezionare riconoscimenti: consegnata la targa per merito

Attraverso Bib Gourmand 2024, la realtà gastronomica e ristorativa della Penisola ma soprattutto della provincia di Rimini ha assunto un nuovo volto. La "ghiotta" graduatoria, ideata dalla celebre e rinomata Guida Michelin incentrata attorno a pubblicazioni di carattere turistico e gastronomico, punto di riferimento ed utile "suggerimento" sulle realtà ristorative presenti a livello nazionale dove concedersi “una piacevole esperienza gastronomica” senza tuttavia trascurare il rapporto qualità-prezzo, ha visto recentemente trionfare Buca18, realtà ristorativa presente nella cittadina di San Clemente.

A proposito della "premiata" realtà ristorativa, la Guida Michelin ne aveva riconosciuto questo merito: "Tre giovani fratelli e la mamma gestiscono con passione questo locale dell'entroterra riminese, dove si propone una cucina fragrante, accattivante e generosa, declinata in una piccola carta e in tre menù degustazione di terra, mare e vegetariano. Per l'estate c'è un servizio all'aperto, mentre la sala espone regolarmente opere di artisti locali".

I riconoscimenti ed apprezzamenti, tuttavia, non finiscono qui. Infatti - "È motivo di particolare soddisfazione aver appreso come nelle scorse settimane la celebre Guida Michelin abbia inserito il Buca 18 di San Clemente nell’elenco dei nuovi Bib Gourmand quale unico locale della Romagna per il 2024. - afferma la Sindaca Mirna Cecchini - A nome di tutta l’Amministrazione voglio esprimere le più sentite congratulazioni a Chef Selenia Cutillo, alla sua famiglia e a tutto lo staff del Buca 18 che ha inaugurato qui a San Clemente nel giugno 2022. Viene premiata l’intraprendenza di una giovane professionista che sa coniugare, con la propria cucina, il meglio delle eccellenze territoriali; vista la provenienza delle materie prime con prevalente origine nel nostro distretto agroalimentare”.

La Sindaca Mirna Cecchini, accompagnata dalla Vice sindaca Stefania Tordi e gli Assessori Christian D’Andrea e Luca Flacco hanno consegnato a Chef Selenia Cutillo (in foto, insieme al fratello Gian Michele), una targa ricordo, in segno di testimonianza dell’Amministrazione comunale, sulla quale è stato inciso un breve pensiero: “A una giovane professionista, riconosciuta tra le Chef più capaci e meritevoli, che dà lustro e prestigio a San Clemente”.