Bib Gourmand 2024, tra i migliori ristoranti per rapporto qualità prezzo anche uno in provincia di Rimini

Attraverso Bib Gourmand 2024, la realtà gastronomica e ristorativa della Penisola ha assunto un nuovo volto. La "ghiotta" graduatoria, ideata dalla celebre e rinomata Guida Michelin incentrata attorno a pubblicazioni di carattere turistico e gastronomico, vuole essere un punto di riferimento ed offrire ai propri utenti un "suggerimento" sulle realtà ristorative presenti a livello nazionale dove concedersi “una piacevole esperienza gastronomica” senza tuttavia trascurare il rapporto qualità-prezzo, offrendo ai propri commensali un menu completo (a pranzo e a cena) con una spesa che gravita (e non superiore) attorno ai 40€ e senza necessariamente rinunciare alla qualità del cibo e dei prodotti proposti a tavola.

Tra le realtà concorrenti nel BelPaese, inoltre, molte tra queste privilegiano ingredienti regionali, spesso presentando piatti contemporanei, talvolta creativi, ma sempre estremamente gustosi e variegati.

La rinomata "guida rossa" e più nello specifico il panciuto omino Michelin intento a leccarsi i baffi (simbolo della discussa graduatoria), ha gratificato tra le 257 "eccellenze" gastronomiche concorrenti, anche un ristorante in provincia di Rimini. Nello specifico, si tratta del ristorante Buca18, realtà gastronomica presente nella cittadina di San Clemente.

A proposito della "premiata" realtà ristorativa, la Guida Michelin riconosce a Buca18 questo "merito":

"Tre giovani fratelli e la mamma gestiscono con passione questo locale dell'entroterra riminese, dove si propone una cucina fragrante, accattivante e generosa, declinata in una piccola carta e in tre menù degustazione di terra, mare e vegetariano. Per l'estate c'è un servizio all'aperto, mentre la sala espone regolarmente opere di artisti locali".

La classifica "Bib Gourmand 2024" :