Morgan e Federico Mecozzi sul palco per il Concerto di Santo Stefano

Il Concerto di Santo Stefano porta sul palco Morgan e Federico Mecozzi. Il 26 dicembre nella Sala Concordia del Palazzo dei Congressi (inizio ore 21:00) si respira la profonda devozione degli artisti per il grande Maestro Franco Battiato. “E ti vengo a cercare”, con le parole scolpite nella memoria di ognuno, si recupera un messaggio di vera vita, di essenza e di radici che ben si inseriscono nel clima di riflessione che volge al nuovo anno.



Con Federico Mecozzi, in qualità di guest della serata, ci sarà Morgan - cantautore, musicista, personaggio televisivo, nonché compositore e scrittore, fondatore e frontman dei Bluvertigo – protagonista di grande prestigio e creatività che interpreta brani del suo nuovo album e canzoni dedicati a Battiato. Il riminese – solista, violinista e polistrumentista, già protagonista della colonna sonora delle feste con laselezione delle canzoni da lui curate e trasmesse in filodiffusione in Viale Ceccarini - è il più giovane direttore d’orchestra nella storia di Sanremo e con il suo violino ha accompagnato il risveglio in spiaggia di un’Alba in controluce riccionese del 2020 e allietato il pubblico della 25a edizione del Riccione Ttv Festival.