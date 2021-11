Black Friday 2021, dieci giorni di imperdibili offerte

Il giorno del Black Friday si avvicina, ma Amazon per il 2021 lancia un'iniziativa del tutto diversa dal solito: anticipa il “venerdì nero” dando vita a ben dieci giorni di offerte che permettono di comprare in sconto tantissimi prodotti, proprio come se fosse già arrivato il Black Friday.

Dall'8 al 18 novembre 2021 saranno molte le offerte che danno la possibilità di iniziare da adesso lo shopping natalizio, risparmiando sui propri prodotti preferiti nella vetrina dedicata www.amazon.it/blackfriday: infatti si potrà già approfittare di sconti speciali su prodotti fashion, beauty, per la casa, giocattoli, elettronica, dispositivi Amazon e molto altro.

Inoltre i clienti possono scoprire le offerte in anteprima anche sulla shopping app di Amazon o semplicemente chiedendo: "Alexa, quali sono le offerte per me?".

"Siamo fieri di poter supportare, ancora una volta, i nostri clienti con sconti speciali in anticipo sul periodo natalizio, offrendo loro la possibilità di scegliere anche tra i prodotti di migliaia di piccole e medie imprese", ha detto Dave Clark, CEO global di Amazon Consumer. "I nostri clienti possono così giocare d’anticipo sulla lista dei regali, godendosi poi tutta la magia del periodo delle feste"

Di seguito una selezione di offerte in partenza già da oggi:

FITFIU Fitness MC-100 - Tapis roulant pieghevole con il 13% di sconto

NINEBOT BY SEGWAY KickScooter con il 30% di sconto

Redken ABC Balsamo Professionale per Capelli Danneggiati con il 16% di sconto

Crema Viso Bava Di Lumaca e Acido Ialuronico Antirughe Idratante Biologica di JARMOR con il 30% di sconto

Panettone Artigianale Cioccolato di Modica IGP e Pera con il 25% di sconto

Mascherine e prodotti per la protezione! OFFERTA TOP; Scopri le offerte su monopattini e biciclette.

?