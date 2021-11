Black Friday 2021, come capire se si risparmia davvero

Il “venerdì nero” sta arrivando e tra sconti e promozioni che dilagano sia online che offline la frenesia da Black Friday si propaga ovunque. Una ricorrenza che ormai è entrata a far parte delle tendenze degli italiani e che ogni anno conquista nuovi consensi da parte dei consumatori.

Ma durante il Black Friday le offerte sono veramente così imperdibili? È sempre una buona idea acquistare durante queste iniziative?

Altroconsumo, anche quest'anno, ci aiuta a monitorare i prezzi per capire se c’è davvero la convenienza.

Black Friday 2021: come sono cambiati gli acquisti al tempo del covid

In seguito all’emergenza sanitaria il Black Friday è tornato alle origini ovvero ad essere una giornata di sconti prevalentemente per gli acquisti online. Prima del Covid 19, invece, si era allargata a tutte le tipologia di acquisti e di attività diventando un'iniziativa commerciale a 360°. Quest’anno il Black Friday sarà venerdì 26 novembre e non riguarderà solo le grosse piattaforme di ecommerce ma anche molti negozi che si stanno preparando per proporre ai propri clienti offerte riservate in particolar modo sui propri store online. Le attività coinvolte in questa iniziativa non sono più soltanto gli shop che propongono capi di abbigliamento e accessori, ma anche viaggi, servizi e più di recente anche i supermercati.

Offerte Black Friday

Sono davvero convenienti le offerte del Black Friday? Dipende. Altroconsumo ha monitorato i prezzi di centinaia di negozi per capire se le offerte proposte erano reali o specchietti per le allodole. La conclusione è stata che:

- Spesso le percentuali di sconto sono esagerate. In quasi tutti i casi analizzati la percentuale di sconto viene calcolata prendendo come base il prezzo di listino del prodotto al momento del lancio sul mercato. Così è semplice vantare sconti anche del 50% su prodotti usciti diversi mesi fa e che, nel frattempo, hanno già subito un calo fisiologico del prezzo.

- Gli stessi prezzi sono disponibili anche in altri periodi. I prezzi rilevati su una buona quantità di offerte, sono stati spesso vicini ai minimi di mercato, ma di fatto le offerte imperdibili sono state rarissime. In altri casi i ribassi del Black Friday coincidevano proprio con il prezzo minimo del prodotto: insomma, niente di eccezionale. O, meglio, per trovare questa tipologia di offerte non è necessario aspettare il Black Friday, ma sarebbe bastato un monitoraggio attento per trovare prezzi simili anche in altri periodi dell'anno.

Gli strumenti per fare buoni acquisti

Per fare gli acquisti giusti evitando le fregature e scegliendo bene, Altroconsumo ha messo a disposizione una serie di strumenti per il Black Friday 2021:

- Se non sei sicuro che i prezzi dei prodotti che trovi nei negozi o sui siti siano davvero i più bassi mai applicati clicca sulla pagina dedicata al Black Friday, scegli la categoria di prodotti tra le più gettonate durante questi giorni di sconti e seleziona il modello che vorresti acquistare. Conoscerai non solo quale negozio lo vende in questo momento al prezzo più basso, ma soprattutto se quel prezzo è davvero conveniente o se è meglio aspettare che cali ancora. Se vuoi stabilire tu l’importo massimo che vorresti spendere per quel prodotto, verrai avvisato (attraverso la tua area personale del sito) quando sarà trovata un’offerta sotto quel prezzo.

- Per ogni categoria di prodotti, vengono mostrati solo i modelli che meglio si sono comportati nei test effettuati da Altroconsumo. Ma se non trovi il modello che ti interessa, puoi chiedere ai loro esperti: chiama gratuitamente il numero dedicato 02-6961572 e per ricevere tutte le informazioni che ti servono per scegliere bene.

- Per usufruire di sconti veri, in occasione del Balck Friday la vetrina di Altroconsumo Centracquisti propone prodotti a prezzi scontati per i Soci e Fan. Ai prodotti hi-tech già presenti, si aggiungono ora anche i grandi e i piccoli elettrodomestici, dalle macchine per il caffè ai ferri da stiro, dai microonde agli aspirapolvere. Tutti scontati.