La storica bottega apre un punto vendita al mercato coperto, prodotti romagnoli e biscotti vegani

L'offerta gastronomica del Mercato coperto di Cattolica si arricchisce con l'apertura del nuovo punto vendita de La Bottega del Forno Bassi. Nonostante il periodo storico di forte incertezza, segnato da continue chiusure, costi di gestione sempre più elevati e concorrenza di vario genere, in cui le opportunità lavorative scarseggiano, Valentina Pagano e Christian Bassi (titolari dell'attività commerciale) "scommettono" sui prodotti per la panificazione, aprendo un nuovo punto vendita.

"Lievitando" i propri punti vendita, la storica bottega era infatti già presente a Gabicce Monte e Gradara (in provincia di Pesaro-Urbino), i due imprenditori valorizzano così il territorio e apportano un prezioso "contributo" alla comunità attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro nel centro della città.

Nella giornata di mercoledì (29 marzo) La Bottega del Forno Bassi "ha tagliato il nastro" di questa nuova avventura, con la quale intende continuare a "prendere per la gola" i propri fedelissimi tra prodotti dolci e salati, biologici e a km0, alimenti senza glutine per intolleranti e non, biscotteria vegana e i prodotti tipici della terra di Romagna.