Da bar a struttura dedicata ai giovani, inaugurata la nuova Bottega del Parco

È stato un grande momento di festa e di comunità, l’inaugurazione della neonata “Bottega del Parco”, un luogo speciale di aggregazione e inclusivo che ha ufficialmente aperto i battenti domenica pomeriggio nei locali, appena rinnovati, dell’ex bar all’interno del Parco della Pace. A tagliare il nastro la Sindaca Franca Foronchi: "Questo luogo ha un grande valore sociale - hanno sottolineato la Sindaca e l'Assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo - Un progetto che è frutto della volontà e dell’incontro di più amministrazioni, associazioni e cittadini. È il segno tangibile e concreto dell’essere una comunità coesa. E un luogo come questo è prezioso per il percorso di crescita e aggregazione di giovani, anche vulnerabili, e di aiuto e sostegno per le famiglie”.

Presenti anche la Sindaca di Riccione Daniela Angelini, la Vice sindaca di San Giovanni in Marignano Michela Bertuccioli e Fausto Caldari, presidente di RivieraBanca, che ha contribuito alla realizzazione dello spazio aggregativo. “Questo originale progetto – ha detto Caldari -che interessa i giovani, la loro condizione di vulnerabilità e le rispettive famiglie, coinvolge l’autorità sanitaria, l’unione di varie amministrazioni comunali e unisce l’operosità di tre cooperative delle quali RivieraBanca condivide valori e obiettivi. Nello svolgimento della nostra attività mutualistica in favore del territorio, abbiamo deciso di sostenere questo progetto nella ristrutturazione di un luogo di aggregazione inclusivo, sapientemente restituito alla comunità, nell’area più verde della città”.

Tantissimi i cittadini che hanno preso parte al “battesimo” della Bottega. Ad accompagnare il pomeriggio, la musica e gli intermezzi dal vivo a cura di Diego Olivieri, merenda bio ed il "Ludobus Scombussolo", un furgone carico di giochi di legno adatti ad ogni età.

Tre sono le cooperative coinvolte nella Bottega del Parco: ”Il Millepiedi”, “il Maestrale” e “Ca’ Santino”. “La Bottega del Parco” resterà aperta dal lunedì al venerdì con corsi, laboratori e aiuto compiti. Un crocevia per attività ed eventi nei weekend lo renderanno un luogo unico per tutti i cittadini del Comune di Cattolica e del nostro distretto.