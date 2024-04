Il bucato diventa "artistico" e affronta i temi di attualità, pronto per essere steso nella piazza del Pozzo

Un bucato molto particolare per lavare, almeno simbolicamente, i mali della società, attraverso l'arte. È il "Bucato Artistico", un'originale installazione che dal Cilento raggiungerà Saludecio, per essere steso nella Piazza del Pozzo, in occasione della manifestazione Salus Erbe, in programma dal 21 al 25 aprile. Si tratta di teli unici, lenzuola dipinte da diversi artisti, che affrontano varie tematiche: dall'urlo di protesta al richiamo alla tutela della Natura.

È come se fossero dei discorsi silenziosi pronunciati attraverso la semplicità di grandi teli senza supporti, nè cornici, che hanno un forte richiamo simbolico alla necessità di "pulire" la società da follie di guerre, femminicidi, arrivismi, immoralità, soprusi, attaccamento al denaro, imbrogli, avidità ed ogni altra negatività con l'aiuto dell'Arte, che invita alla meditazione, al recupero di ben altri valori che rendono l'umanità degna di stima e la conducono in una vita più serena e appagante.

Nel piccolo Comune della Valconca, in particolare, sarà presente un gran lenzuolo Artistico “lavato” dalla violenza verso gli animali, per diffondere tale richiesta di “pulizia”. A portare il "Bucato Artistico" a Saludecio, è l'Associazione Artisti Diretta da Marisa Russo. I teli sono stati dipinti dagli artisti Briseide Di Biasi, Gianna Di Motta, Rita Lepore, Anna Maria Severino, Maria Rosaria Verrone e Rosaria Zizzo.

L’iniziativa partita da Castellabate nel Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano, zona quindi Naturalistica impegnata nella difesa dell’habitat Naturale e di valori umani e sociali, ha coinvolto circa quaranta Artisti da varie città italiane.