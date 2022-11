Arriva il Burlesque Bingo, sul palco corpi di tutte le forme e non solo la showgirl patinata

Torna in scena lo show di burlesque più originale d’Italia, Il Burlesque Bingo. Il format è stato ideato da Freaky Candy, performer, coach e producer di fama internazionale che opera tra Romagna e Marche ormai da 11 anni e prende spunto dagli show americani, ma aggiungendogli quel pizzico di italiana originalità che lo rende diverso da tutti gli altri show di burlesque che potete vedere nel Bel Paese. A differenza degli spettacoli spesso proposti lungo la riviera, il Burlesque Bingo è un format che vuole portare in scena una maggiore diversità. Sul palco si vedranno corpi di tutte le forme e numeri di burlesque di diversi stili e non solo la classica figura della showgirl patinata, così che il pubblico possa farsi una idea più completa in merito alla varietà di questa forma d’arte. In palio poi ci saranno dei premi offerti da diversi sponsor locali.

Durante il “pre-show” Freaky Candy e le Starlette di Cuore e Burlesque passeranno tra i tavoli per distribuire le cartelle ed i “buttcoin”, delle banconote finte simil dollaro che il pubblico potrà usare per il “tipping”, ovvero l’usanza americana del lancio delle banconote sul palco in segno di apprezzamento. L’intero show strizza l’occhio al femminismo. L’obiettivo è quello di giocare e scherzare continuamente con temi che riguardano la sessualità e la sensualità, al fine di abbattere con spirito ed ironia stereotipi e taboo che riguardano il genere femminile.

Inoltre lo show è lgbtqia+ friendly, non solo per le stretta collaborazione con Arcigay Rimini Alan Turing; il Burlesque Bingo è stato anche recensito da Gaylyplanet - un blog che è una vera e propria guida per viaggi gay e gay friendly in tutto il mondo - come show lgbtqia+ friendly a Rimini.

Sul palco sabato (26 novembre) 2 artiste: la Starlette di Cuore e Burlesque, Elise EN e come ospite d’onore Kitten De Ville, icona e leggenda del burlesque americano. Lo show si svolgerà da Stories19, il primo ristorante indo-americano d’Italia, in Piazza tre Martiri 19.