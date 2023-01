Il 2023 è l'anno del coniglio: cosa significa e cosa aspettarsi?

Ogni anno il Calendario cinese assegna un animale ai nuovi nati, con un ciclo che si ripete con una frequenza di 12 anni, inoltre ad ogni anno corrisponde uno dei 12 segni zodiacali cinesi: Topo, Bue, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Non solo, a ciascunio delle 12 mensilità è associata anche un elemento: aria, acqua, terra o fuoco. Secondo le credenze popolari, questi elementi sarebbero in grado di influenzare la personalità, le relazioni, la fortuna e una serie di aspetti personali di ognuno.



L’anno che sta per concludersi è stato sotto il segno della Tigre e fino al Capodanno cinese questo segno continuerà a regnare. Secondo queste antiche tradizioni, con il passaggio, ssegnato dalla Festa di Primavera (varia tra fine gennaio e inizio febbraio), il 2023 ospiterà il segno del Coniglio d’Acqua e sarà contraddistinto e caratterizzato da mesi pacifici, ma poco orientati alla crescita, alla stabilità e alla risolutezza.





Anno cinese del coniglio: cosa comporta e cosa aspettarsi

Cosa significa essere nati nell'anno del Coniglio? Il segno zodiacale del Coniglio corrisponde a persone dall’animo piuttosto tranquillo e gentile, persone che non amano i conflitti e che preferiscono in ogni occasione una buona dose di eleganza. Proprio per questo motivo l’anno del Coniglio in Cina è visto in modo molto positivo, un anno di pura pace e che risulta anche piuttosto fortunato. Qualunque sia il proprio segno zodiacale, si avrà quindi la possibilità di limitare lo stress e le tensioni, così da ricaricare le energie e rimettersi in forze. Attenzione però alla pigrizia.

Durante i 12 mesi è importante infatti cercare di essere responsabili, di prendere ogni decisione con razionalità, di non rimandare a domani tutto ciò che è possibile fare oggi. I nati sotto il segno del coniglio infatti non sono solo tranquilli e gentili, ma anche molto responsabili. È insomma il periodo ideale per pianificare il proprio futuro, persino per iniziare a pensare alla creazione di una famiglia. A quanto pare l’anno del Coniglio porta positività anche nella vita dei single.

Quali aspetti negativi considerare?

Il Coniglio è un animale secondo i cinesi pacifico, tranquillo e responsabile, è vero, ma anche un animale abbastanza fragile. Proprio per questo motivo c’è il rischio di incorrere in qualche piccolo problema a livello psicologico, come stati d’animo negativi. Questo soprattutto nel mese del Gallo, ossia settembre. È importante proprio per questo motivo cercare di mantenere quanto più possibile il controllo ed evitare ogni forma di ansia e di stress. Puntare alla tipica quiete del Coniglio, è questo ciò che è bene fare per evitare ogni genere di problema.

I segni più fortunati

Stando all’oroscopo cinese sembra che i segni che riusciranno ad ottenere maggiore successo durante l’anno del Coniglio ormai alle porte siano Capra, Maiale e Cane, segni infatti che sono molto affini al Coniglio. Diverso invece il discorso per i nati sotto il segno del Gallo e del Serpente. Il 2023 si prospetta per loro un anno piuttosto sfortunato.

E per i nati sotto il segno del Coniglio? L’anno del proprio segno zodiacale viene chiamato in cinese Beng Ming Nian (anno dell’origine della vita). Un anno tradizionalmente ricco di ostacoli e problemi da affrontare, di sfide che possono risultare molto complesse, ma essenziali per la crescita. Sempre secondo la tradizione, esistono dei piccoli escamotage che possono aiutare a scacciare la sfortuna e a riuscire a vivere un anno comunque abbastanza tranquillo. Tra questi, indossare abbigliamento di colore rosso, purché però capi di abbigliamento e accessori siano un regalo di parenti o amici. Utile anche indossare la giada oppure un cristallo.